JustMarkets explica cómo las oscilaciones del petróleo crean nuevas oportunidades para los traders de LATAM

Los traders de LATAM tienen más oportunidades para operar CFDs sobre petróleo, además de forex, commodities, índices y otros productos CFD. JustMarkets , bróker de CFD multiactivo, permite operar varias clases de activos desde una sola plataforma.

Por qué el petróleo afecta más que a la energía

El costo del petróleo influye en la logística, el transporte, la producción y el consumo. Precios más altos implican más gastos para las empresas y mayor presión inflacionaria. Eso puede afectar las expectativas sobre las tasas de interés si los bancos centrales buscan contener la inflación.

Un petróleo más barato puede despejar los temores sobre la inflación e incluso alimentar expectativas de una política monetaria flexible. La caída del petróleo suele señalar una demanda global débil y el trader necesita conocer la causa del movimiento.

La cadena de la inflación

El petróleo influye en las divisas porque afecta distinto a cada país. A un exportador de energía le puede beneficiar un alza del petróleo, ya que su moneda gana mayores ingresos por exportaciones. A un importador puede generarle más gastos, una balanza comercial más débil y mayor presión inflacionaria.

Así es como el petróleo impacta en los principales pares de divisas. Un alza del petróleo puede impulsar a las monedas ligadas a commodities, potenciar operaciones vinculadas a la inflación y favorecer a monedas refugio ante tensiones geopolíticas. Las caídas del petróleo favorecen el apetito de riesgo cuando baja la presión inflacionaria.

Cómo la volatilidad del petróleo genera setups en CFDs

Los movimientos impulsados por el petróleo suelen darse en varias clases de activos a la vez. Un alza abrupta del petróleo puede influir en los CFDs sobre oro, pares del USD, monedas ligadas a commodities y CFDs de los principales índices.

Con la plataforma de JustMarkets , los traders operan CFDs sobre commodities, forex, índices, acciones, criptomonedas y otros instrumentos desde un solo lugar. Así pueden observar cómo se comportan los distintos mercados y hallar oportunidades más allá de un único activo.

Un alza del petróleo con un dólar más fuerte e índices bursátiles débiles señala un período de riesgo relativamente bajo. A la inversa, un petróleo a la baja con índices en recuperación y menores expectativas de inflación puede indicar un entorno risk-on.

Qué deberían vigilar los traders

La volatilidad del petróleo cobra más relevancia a la luz del entorno macro. Ahí entran los riesgos geopolíticos, las decisiones de la OPEP+, los inventarios, los problemas de producción, los mensajes de los bancos centrales y los cambios en la demanda global.

Las mejores señales suelen surgir cuando varios mercados coinciden. Si las reacciones son dispares, conviene extremar la cautela.

Cómo convertir la volatilidad en lectura de mercado

Los cambios del petróleo son un eslabón de una cadena más amplia entre energía, inflación, política monetaria, divisas y apetito de riesgo.