Dólar hoy: peso resiste en $17 y espera señales de la Fed

El peso mexicano inició la semana con estabilidad frente al dólar y se mantuvo apenas por encima de las 17 unidades, en un mercado atento a las próximas señales de política monetaria de Estados Unidos y México.

La moneda mexicana cotizaba en 17.0167 pesos por dólar, prácticamente sin cambios respecto al nivel de 17.0170 unidades registrado como referencia de LSEG al cierre del viernes.

El comportamiento del tipo de cambio ocurre mientras el dólar estadounidense retrocede a mínimos de más de dos meses, favoreciendo a diversas monedas de mercados emergentes, entre ellas el peso mexicano.

El precio del dólar se ubicó alrededor de 17.01 pesos por unidad, con una jornada de movimientos limitados para el peso mexicano.

En otro registro de mercado citado por analistas, la moneda local operaba en 17.0100 pesos por dólar, también prácticamente estable frente al nivel de referencia de LSEG del viernes.

Para los inversionistas, el nivel de 17 pesos representa una referencia psicológica relevante, especialmente después de la fortaleza que ha mostrado el peso durante las últimas semanas.

Banorte identifica niveles clave para el peso

Grupo Financiero Banorte considera que el peso mexicano podría presentar un rebote técnico después de encontrar resistencia alrededor de 16.92 pesos por dólar.

En caso de que el tipo de cambio avance, el nivel de 17.10 pesos por dólar aparece como un soporte inmediato dentro de la estrategia técnica señalada por la institución.

Por su parte, Monex ubica al peso en un rango estrecho alrededor de las 17 unidades, en un escenario caracterizado por el debilitamiento generalizado del dólar y el avance de buena parte de las monedas de mercados emergentes.

Para Monex, los niveles técnicos relevantes se encuentran en 16.95 pesos como soporte y 17.08 como resistencia.

La Bolsa Mexicana de Valores cae este lunes por tercera sesión consecutiva. Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Minutas de la Fed serán determinantes para el dólar

Uno de los principales factores que podrían modificar el comportamiento del precio del dólar durante esta semana serán las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que serán publicadas el miércoles.

Los inversionistas buscarán señales sobre la trayectoria de las tasas de interés de Estados Unidos, particularmente después de una serie de indicadores económicos que han mostrado un desempeño más débil.

De acuerdo con ING, estos datos han reducido las probabilidades de que la Reserva Federal eleve las tasas en septiembre.

Las menores tasas estadounidenses de corto plazo y un dólar moderadamente más débil podrían mantener el apetito por riesgo y contribuir a contener la volatilidad del mercado cambiario.

Banco de México también entra en el radar

El mercado mexicano tendrá otro punto de referencia importante el jueves, cuando el Banco de México (Banxico) publique las actas de su última reunión de política monetaria.

Los inversionistas analizarán el documento en busca de señales sobre el margen que tendría el banco central para realizar futuros ajustes a las tasas de interés.

La diferencia entre las expectativas de política monetaria de Banxico y la Reserva Federal constituye uno de los factores que los mercados utilizan para evaluar el atractivo relativo de los activos denominados en pesos.

Peso mexicano enfrenta una semana de datos clave

El escenario base para la moneda mexicana se mantiene relativamente estable, aunque los operadores permanecen atentos a posibles cambios en las expectativas sobre las tasas estadounidenses.

Copkapital señaló que las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que serán difundidas el miércoles, serán el principal referente para los mercados durante la semana.

En México, las actas de Banxico del jueves podrían aportar información adicional sobre la dirección de la política monetaria nacional.

La atención también estará puesta en los riesgos geopolíticos. ING considera que, salvo un incremento significativo de estas tensiones, los acontecimientos previstos en el calendario económico difícilmente modificarían de manera sustancial el escenario actual.

Bolsa Mexicana también registra presión

El comportamiento del mercado cambiario se desarrolla mientras la Bolsa Mexicana de Valores cae este lunes por tercera sesión consecutiva, ante la cautela de los inversores por la falta de avances diplomáticos en Medio Oriente y mientras recalibraban sus expectativas sobre las tasas de interés.

El S&P/BMV IPC retrocedió 0.66%, para cerrar en 64,397.45 puntos.

Banorte anticipa para esta semana un rango de operación del índice entre 63,300 y 68,500 puntos, mientras los inversionistas evalúan las condiciones internacionales y las perspectivas de política monetaria.

GBM, por su parte, destacó que los futuros de los principales índices estadounidenses comenzaron la semana con un comportamiento mixto, en medio de renovadas tensiones en Medio Oriente, señales contradictorias relacionadas con el control del estrecho de Ormuz y nuevos ataques en Líbano.

Para los economistas y participantes del mercado, la atención estará concentrada principalmente en las señales de la Reserva Federal, las minutas de Banxico, la evolución de los datos económicos estadounidenses y cualquier incremento de los riesgos geopolíticos.

Por ahora, el peso mexicano permanece cerca de las 17 unidades por dólar y opera dentro de un rango relativamente estrecho. Los niveles de 16.95, 17.00, 17.08 y 17.10 pesos por dólar serán referencias relevantes para evaluar la evolución del tipo de cambio en las próximas sesiones.