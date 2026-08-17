Empresas necesitan controles de ciberseguridad: Layla Delgadillo

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta estratégica para las empresas, pero su adopción sin controles de ciberseguridad puede exponer información confidencial, incrementar los riesgos de ataques y comprometer datos críticos, advirtió Layla Delgadillo, CEO de Silent4Business.

En el marco del décimo aniversario de la empresa, la directora comentó que la adopción acelerada de herramientas de inteligencia artificial generativa ha llevado a muchas organizaciones a incorporar asistentes, agentes y chatbots sin establecer políticas claras sobre el manejo de la información.

Delgadillo destacó que ahora el desafío no radica en decidir si utilizar IA o no, sino hacerlo bajo un esquema de gobierno de datos y análisis de riesgos.

"La inteligencia artificial la están implementando muchas empresas como prueba, pero no están conscientes de los riesgos en temas de ciberseguridad", señaló Delgadillo.

La directora de Silent4Business explicó que con frecuencia los colaboradores cargan información privada o confidencial en plataformas abiertas sin identificar qué datos pueden compartirse y cuáles deben permanecer protegidos.

"Se tiene que gobernar la data", puntualizó.

Además, las organizaciones deben identificar cuáles son sus activos críticos antes de desplegar agentes de IA y capacitar a los empleados para utilizarlos correctamente.

"Los agentes trabajan con la información que nosotros les proporcionamos, si cuentan con información correcta, darán un resultado correcto, si la información es incorrecta, el resultado también lo será".

La CEO subrayó que la inteligencia artificial no sustituye el criterio humano y recordó que estas herramientas pueden equivocarse. Por ello, consideró indispensable que los resultados sean revisados por personas con conocimiento del negocio y que las empresas desarrollen políticas internas sobre quién puede utilizar estas plataformas y con qué tipo de información.

En sectores altamente regulados, como el financiero, Delgadillo consideró que la prioridad debe ser realizar análisis de riesgos para determinar qué activos proteger primero y cuánto invertir en seguridad.

Por otra parte, reconoció que ningún sistema puede garantizar una protección absoluta frente a los llamados ataques de día cero, por lo que la estrategia debe enfocarse en gestionar riesgos y fortalecer la resiliencia operativa.

Delgadillo aseguró que el eslabón más vulnerable continúa siendo el factor humano, debido a errores como abrir enlaces maliciosos, conectar dispositivos infectados o caer en campañas de phishing.

Empresas necesitan controles de ciberseguridad: Layla Delgadillo Especial

Ausencia en la ley

Para la directora general de Silent4Business, uno de los pendientes más importantes del país es contar con una legislación integral en materia de ciberseguridad que acompañe iniciativas gubernamentales relacionadas con datos biométricos, identidad digital y registros nacionales.

Delgadillo advirtió que antes de implementar mecanismos como el registro de líneas móviles o plataformas que concentren información biométrica, debe realizarse un análisis exhaustivo de riesgos para garantizar la protección de los datos personales. "Hoy en día no contamos con una ley de ciberseguridad", afirmó, al considerar que este marco legal permitiría definir controles claros y ofrecer mayor certeza a los ciudadanos sobre el resguardo de su información.

Delgadillo también recomendó que las organizaciones eviten depender exclusivamente de plataformas públicas de inteligencia artificial.

En su caso, dijo, Silent4Business desarrolló infraestructura y modelos propios para mantener la soberanía de los datos de sus clientes y establecer metodologías que definan qué información puede utilizarse en sistemas de IA.

Por lo que, a 10 años de su fundación, la empresa apuesta por desarrollar soluciones de inteligencia artificial creadas en México para fortalecer la ciberseguridad empresarial.

"México debe ser un proveedor de soluciones de inteligencia artificial, no nada más consumirla", indicó Delgadillo.