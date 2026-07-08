Impulsando el futuro: energías limpias para movilidad sostenible.

La introducción de la electromovilidad a las grandes urbes de México ha mostrado no sólo ser uno de los principales pasos para mitigar los efectos negativos del cambio climático, sino convertir las calles y carreteras del país en lugares más seguros para conductores y peatones.

Esa fue una de las conclusiones de tres expertos de la industria durante la mesa Impulsando el futuro: energías limpias para una movilidad más sostenible, de la segunda edición de Electromovilidad Imagen Summit que se transmitió el martes pasado.

En el tema de la electromovilidad como alternativa para reducir las emisiones de carbono, Jorge Uribe Maza, director Comercial de Grupo IPS, recordó que la electromovilidad surgió como medida para contrarrestar el cambio climático. Sin embargo, aclaró que esta medida no puede cargar por sí sola con toda esa responsabilidad.

El verdadero motor de la electromovilidad es que estamos en una carrera contra el tiempo para tratar de mitigar un desastre ambiental que ya está muy cerca, y en ese sentido, la electromovilidad es una condición necesaria, pero no suficiente”, dijo, agregando que la electromovilidad “es una pieza de un gran esfuerzo en el que tenemos que involucrarnos todos para reducir disminuir radicalmente nuestra huella de carbono”, dijo.

Germán Carmona Paredes, presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica en México (AMIVE), consideró que el simple hecho de sustituir automóviles de combustión por vehículos eléctricos que producen cero emisiones, ya es un gran beneficio para grandes urbes como el Valle de México, donde el transporte emite hasta 60% de las partículas contaminantes gruesas.

Hoy, por hoy, en México, más de 75% de nuestra energía eléctrica se produce por combustibles fósiles… Pero el primer beneficio ahí está, lo estamos sacando de las grandes urbes”, explicó.

No obstante, enfatizó que la reducción de emisiones debe llegar a las plantas de generación de donde proviene la energía eléctrica que abastece precisamente a los vehículos de cero emisiones.

Una manera de irlo mejorando es, cada vez metamos más fuentes de generación limpia, que es todo un reto, no es nada más poner parques solares, parques eólicos, es todo un reto para el sistema de generación nacional que se está atendiendo”, resaltó.

Desde la perspectiva del sistema de transporte público, también se han dado pasos grandes en los pasados cinco años para reducir las emisiones, pero aún hay varios retos para electrifica unidades como camiones, autobuses y taxis que utilizan a diario los mexicanos, dijo Santiago Alanís Uriarte, líder de electromovilidad y gerente general de MIVSA en MOBILITY ADO.

Sí ha avanzado mucho; sin embargo, nos falta mucho por hacer: regularizar la parte energética, meter mucha estandarización, por ejemplo, los tipos de conectores, hoy en día tenemos de todo tipo de conectores. Entonces, si empezamos a organizar y estandarizar este tipo de cosas, yo creo que la transición va a ser mucho más rápida de lo que pensamos”, señaló.

Ciudad inteligente

Por sus avances tecnológicos, la electromovilidad se ha vuelto el mejor aliado de las ciudades inteligentes, o aquellas donde sus habitantes utilizan herramientas digitales o electrónicas para facilitar sus actividades cotidianas. En ese sentido, esta mancuerna también ofrece mayores estándares de seguridad para conductores y peatones, coincidieron los expertos.

Toda esta evolución tecnológica hace que cada vez los sistemas sean más seguros. El vehículo eléctrico hoy por hoy, los avances tecnológicos, pues te dicen hasta que está cruzando un niño”, dijo Carmona Paredes, quien también destacó cómo los avances de estas unidades incluso ofrecen un diagnóstico más preciso del estado del vehículo.

“Hoy, en un vehículo eléctrico podemos saber exactamente qué le duele a cada auto. El vehículo eléctrico, para mí el sistema más importante es el banco de baterías”, añadió.

Uribe Maza, por su parte, explicó que una ciudad inteligente y segura no es aquella en la que todo utilizan un vehículo, sino en la que los ciudadanos se sienten seguros al cambiar de medios de transporte, rastreando en todo momento su trayecto por los rincones de la urbe.

Una ciudad se vuelve segura cuando tú la haces segura habitándola, bajándote del coche y caminando y conociendo a tus vecinos”, explicó.

Y desde la perspectiva del transporte masivo, Alanís Uriarte resaltó el costo beneficio de incluir unidades eléctricas a las ciudades, tanto desde la perspectiva pública como privada.

Un autobús eléctrico sí es caro, pero en el largo de los tiempos es mucho más barato que tener uno de diésel”, comparó.