¡Peso cae y espera minutas de la Fed! Precio del dólar hoy 8 de julio de 2026

El peso mexicano registró una depreciación este miércoles, en línea con el comportamiento de otras monedas de mercados emergentes. La divisa local cotizó en 17.5608 unidades por dólar, anotando una pérdida del 0.29% frente al precio de referencia de la jornada anterior.

¿Qué está moviendo al tipo de cambio hoy?

La caída de la moneda mexicana no es un evento aislado, sino la reacción directa a una ola de aversión al riesgo en los mercados internacionales impulsada por dos factores clave:

El factor geopolítico

El dólar estadunidense alcanzó su mayor nivel en casi una semana luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el fin de un memorándum de entendimiento provisional con Irán. Esta ruptura en los acuerdos de paz impulsó inmediatamente la demanda de activos de refugio seguro, fortaleciendo al billete verde.

La postura de la Reserva Federal

Los inversionistas mantienen la cautela mientras digieren las minutas de la reunión de junio del banco central estadounidense. Aunque la Fed mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia, las autoridades han anticipado mayores costos de financiamiento para el resto del año, lo que tradicionalmente resta atractivo a monedas emergentes como el peso.

El panorama a corto plazo sugiere que la volatilidad continuará marcando el ritmo de las cotizaciones, mientras el mercado monitorea de cerca los próximos pasos de la política monetaria en Estados Unidos y la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Dólar hoy a peso mexicano del 8 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 8 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.78 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta.

- 16.78 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta. Banamex - 17.10 pesos a la compra y 18.07 pesos a la venta.

- 17.10 pesos a la compra y 18.07 pesos a la venta. Banorte - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 8 de julio de 2026 • 10:00 hrs BBVA México Compra $16.78 Venta $17.91 Banamex Compra $17.10 Venta $18.07 Banorte Compra $16.40 Venta $17.90 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $16.90 Venta $18.00

*Tipo de cambio a las 10:00 horas

Con información de Reuters