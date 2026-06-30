Electromovilidad en transformación

La electromovilidad continúa ganando terreno en México y cada día plantea nuevos desafíos para la construcción de un ecosistema integral que impulse su adopción, desde la venta de vehículos y la infraestructura de recarga, hasta los servicios financieros y de aseguramiento que acompañan esta transformación.

De esto y más se hablará en la segunda edición del Electromovilidad Imagen Summit, cuya primera mesa titulada “Electromovilidad: construir un ecosistema para acelerar la transición”, reflejará los principales retos de la electromovilidad para construir un ecosistema completo.

En este diálogo participarán: Óscar Hernández, Product Training Manager de BYD México, Juan Andrés Panamá, Director General para Latinoamérica de DiDi y Rosario Oliván Vergara, Directora Técnica y de Suscripción en ANA Compañía de Seguros.

Durante este encuentro especialistas coincidirán en que los vehículos eléctricos e híbridos enchufables atravesarán una etapa de aceleración en el país, luego de superar el 10% de las ventas totales de autos nuevos en México.

Oscar Hernández, Product Training Manager de BYD México, tocará el tema de que los vehículos electrificados dejarán de ser un producto de nicho para convertirse en una opción común para los consumidores mexicanos.

Además de que destacará como esta evolución tecnológica ha impulsado su crecimiento en el mercado nacional.

La electromovilidad avanza en México y con ella surge la necesidad de fortalecer la infraestructura de recarga.

Aseguradoras adaptadas a vehículos eléctricos

Por otro lado, Rosario Oliván, Directora Técnica y de Suscripción en ANA Compañía de Seguros, hablará sobre cómo las unidades eléctricas requerirán una atención especializada debido a las diferencias tecnológicas respecto a los vehículos de combustión interna.

Asimismo, indicará que las aseguradoras deberán fortalecer sus coberturas para terceros e incorporar nuevos elementos de protección relacionados con los sistemas de carga eléctrica, considerando riesgos asociados a descargas o fallas.

Financiamiento e infraestructura impulsarán la adopción

Por su parte, Juan Andrés Panamá, Director General para Latinoamérica de DiDi, comentará cuáles son los beneficios inmediatos al utilizar vehículos eléctricos, entre ellos una experiencia más silenciosa, mayor tecnología, mejores estándares de seguridad y un desempeño más eficiente.

También tocará el tema sobre que estos vehículos permiten mejorar las ganancias de los conductores y ofrecer viajes más cómodos y sustentables para los pasajeros.

Hacia la próxima década, los expertos proyectarán una movilidad cada vez más electrificada y conectada con nuevas tecnologías.

También se hablará sobre construir todo el ecosistema que esta tecnología requiere para responder de mejor manera las necesidades de los usuarios a la hora de que quieran adquirir un vehículo eléctrico.

No te pierdas la transmisión de esta primera mesa este 30 de junio a las 17:30 horas por el 3.4 de Imagen Multicast y por el canal de YouTube de Excélsior. ¡Te esperamos!