GNP Seguros usará tecnología de Palantir.

La corporación estadunidense Palantir Technologies Inc. formalizó una alianza estratégica con GNP Seguros (Grupo Nacional Provincial), la aseguradora de mayor participación en el mercado mexicano y filial de Grupo BAL, marcando el primer despliegue comercial abierto de su infraestructura de datos y sistemas de inteligencia artificial (IA) en el sector corporativo de América Latina.

A través de un comunicado oficial, la firma tecnológica detalló que la suite de herramientas permitirá centralizar las métricas operativas de la aseguradora, con especial énfasis en el control de daños y la mitigación de contingencias operacionales. “GNP Seguros ha utilizado las plataformas Foundry y Artificial Intelligence Platform (AIP) de Palantir en despliegues específicos para detectar fraudes en siniestros, monitorear riesgos y mejorar la suscripción”, precisó el documento corporativo emitido por el desarrollador de software respecto a las aplicaciones implementadas en los ramos de vida, gastos médicos, autos y daños.

La automatización de procesos internos mediante algoritmos avanzados busca acelerar las capacidades de respuesta frente a anomalías transaccionales o reclamaciones dudosas en el sector financiero. "Con Foundry y AIP, GNP Seguros está aplicando la toma de decisiones basada en inteligencia artificial y operaciones agénticas en todo su negocio, ayudando a sus equipos a atender a millones de personas en todo México", afirmó Eduardo Esteve, vicepresidente para América Latina de Palantir Technologies, al dimensionar el alcance técnico del convenio.

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Por parte de la aseguradora mexicana, la adopción de estas plataformas responde a un plan de largo alcance orientado a robustecer su infraestructura analítica frente a la evolución tecnológica de los servicios financieros y la necesidad de optimizar la gestión de siniestros. "La integración de plataformas avanzadas para unificar nuestros datos y aprovechar la Inteligencia Artificial es un paso natural en nuestra estrategia", señaló Enrique Ibarra, director de Información y Transformación (CITO) de GNP Seguros.

La consolidación de un repositorio de información unificado tiene como objetivo optimizar el análisis predictivo y la tarificación en tiempo real, manteniendo esquemas estrictos de supervisión corporativa sobre la información de los usuarios. "Al acelerar la generación de conocimientos críticos y actuar sobre ellos de inmediato, bajo un estricto modelo de gobernanza, reafirmamos nuestra capacidad de liderar el mercado de manera responsable", puntualizó Ibarra en relación con las salvaguardas operacionales implementadas en el manejo de datos en el país.

Bajo la lupa

La llegada de estas herramientas a la esfera comercial mexicana ocurre en medio de un persistente escrutinio global sobre Palantir, una empresa cofundada por el inversionista Peter Thiel, cuyos orígenes están vinculados al financiamiento de la CIA a través de su brazo de inversión In-Q-Tel. Organizaciones civiles de derechos humanos han denunciado que "las herramientas de análisis de datos masivos (big data) de Palantir facilitan esquemas de vigilancia masiva y espionaje gubernamental sin las debidas órdenes judiciales", lo que ha generado alertas sobre la privacidad de datos a nivel internacional.

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El historial de contratos gubernamentales de la tecnológica en Estados Unidos incluye software especializado de análisis e inteligencia utilizado por corporaciones policiales y agencias federales de seguridad. Defensores de derechos de los migrantes señalan que "los sistemas informáticos de la empresa fueron fundamentales para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) coordinara redadas masivas y detenciones", un vínculo que provocó protestas de empleados de la propia tecnológica y de activistas que acusaron a la corporación de lucrar con la separación de familias.

La expansión comercial de la tecnológica hacia el sector asegurador privado en América Latina reaviva las discusiones sobre los límites de la minería de datos y el perfilamiento algorítmico de los ciudadanos. Analistas tecnológicos advierten que "la capacidad predictiva de plataformas como Foundry y AIP, diseñadas originalmente para inteligencia militar, plantea serias interrogantes cuando se aplican al control del riesgo financiero, la salud o los seguros de las personas", abriendo un debate sobre el alcance de estos sistemas en el mercado corporativo local.

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Atentos

Defensores de derechos de los migrantes en EU señalan que los sistemas informáticos de la empresa fueron fundamentales para que el ICE coordinara redadas masivas y detenciones, un vínculo que provocó protestas de empleados de la propia tecnológica y de activistas que acusaron a la corporación de lucrar con la separación de familias.