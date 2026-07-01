Electromovilidad enfrenta retos clave

La electromovilidad sigue consolidándose en México y su crecimiento se encuentra acompañado de importantes desafíos relacionados con infraestructura de recarga, financiamiento, educación de los usuarios y adaptación de los servicios de aseguramiento.

Durante la primera mesa titulada "Electromovilidad: construir un ecosistema para acelerar la transición", realizada en el marco de la segunda edición del Electromovilidad Imagen Summit, representantes de la industria automotriz, de movilidad y del sector asegurador coincidieron en que el desarrollo de un ecosistema integral es clave para impulsar la adopción masiva de los vehículos eléctricos en el país.

Uno de los datos más relevantes que se pusieron sobre la mesa fue que los vehículos eléctricos e híbridos enchufables ya superaron el 10% de las ventas totales de autos nuevos en México, reflejando el crecimiento acelerado que registra esta tecnología.

Óscar Hernández, Product Training Manager de BYD México, aseguró que los vehículos eléctricos dejaron de ser un producto de lujo para convertirse en una alternativa cada vez más buscada entre los consumidores mexicanos.

"Ya nos encontramos en una etapa de aceleración. La electromovilidad se está adoptando cada vez más en México, aunque todavía existen puntos importantes por atender", afirmó.

El directivo destacó que BYD cuenta con productos para todos los segmentos del mercado y señaló que la evolución tecnológica ha permitido que estos vehículos sean cada vez más accesibles para un mayor número de usuarios.

Sin embargo, reconoció que el tema de la carga continúa siendo una de las principales dudas entre los clientes.

"La infraestructura de carga sigue siendo una tarea pendiente, así como la educación para los usuarios y los mitos que existen alrededor de esta tecnología; pero sin duda vamos por el camino correcto", señaló.

Aseguradoras se adaptan a la nueva movilidad

Por su parte, Rosario Oliván Vergara, Directora Técnica y de Suscripción en ANA Compañía de Seguros, explicó que las aseguradoras han comenzado a prepararse para atender las necesidades específicas de los vehículos eléctricos.

La especialista indicó que estos automóviles incorporan tecnologías distintas a las de los vehículos de combustión, por lo que las aseguradoras han tenido que desarrollar nuevos conocimientos y procesos para su atención.

"Las baterías fueron un reto al principio, pero hoy ya las estamos entendiendo. Forman parte importante del valor del vehículo y debemos saber cómo repararlas, indemnizarlas y protegerlas", comentó.

También señaló que han tenido que capacitar a ajustadores, desarrollar redes de talleres especializados y trabajar con socios capaces de reparar este tipo de unidades.

De igual forma destacó que los vehículos eléctricos registran menos incidentes; sin embargo, los costos de reparación suelen ser más elevados debido al valor de sus componentes.

Además, explicó que ANA Compañía de Seguros trabaja en el fortalecimiento de coberturas relacionadas con sistemas de carga y protección a terceros, considerando posibles riesgos derivados de fallas eléctricas o descargas.Financiamiento e infraestructura: factores clave

Juan Andrés Panamá, Director General para Latinoamérica de DiDi, afirmó que el acceso al financiamiento sigue siendo fundamental para acelerar la adopción de vehículos eléctricos, debido a que todavía mantienen precios superiores a los modelos de combustión.

Destacó la importancia de ampliar la infraestructura de recarga y señaló que la empresa ha colaborado con compañías como Fast y Vemo para fortalecer la red de carga en las principales ciudades del país.

El directivo resaltó que los usuarios han identificado beneficios inmediatos al utilizar vehículos eléctricos, entre ellos una conducción más silenciosa, mayor tecnología, mejores niveles de seguridad y una experiencia de viaje más confortable.

También recordó que la empresa asumió hace dos años el compromiso de incorporar 100 mil vehículos eléctricos en México para 2030 y destacó que actualmente ya cuenta con alrededor de 10 mil unidades dentro de su red.

Según explicó, estos vehículos han contribuido a mejorar los ingresos de los conductores y a ofrecer una mejor experiencia para los pasajeros.

Por otro lado, resaltó el lanzamiento de categorías especializadas como DiDi Premier, la cual se enfoca en vehículos de alta gama y conductores capacitados para brindar un servicio diferenciado.

“El futuro de la movilidad estará marcado por una mayor electrificación, la incorporación de inteligencia artificial y el desarrollo de tecnologías autónomas que permitirán adaptar los servicios a las necesidades de cada usuario”, finalizó.

Finalmente, los participantes coincidieron en que el éxito de la electromovilidad dependerá de la construcción de un ecosistema integral que involucre fabricantes, aseguradoras, empresas de movilidad, infraestructura de carga y autoridades.

"No se trata únicamente de vender vehículos eléctricos, sino de construir todo lo que implica introducir esta tecnología en el país, desde la infraestructura hasta la educación necesaria para resolver las dudas de los clientes", concluyó Óscar Hernández, Product Training Manager de BYD México.

Revive la transmisión en las diversas plataformas de audio y en el canal de YouTube de Excélsior.