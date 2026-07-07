¡Peso retrocede! Precio del dólar hoy 7 de julio de 2026

El peso mexicano presentó una ligera depreciación la mañana de este martes, alineándose con el comportamiento de otras divisas de la región latinoamericana. Esta jornada financiera se ha visto presionada principalmente por un leve avance del dólar estadounidense en los mercados internacionales.

Actualmente, la moneda mexicana cotiza en 17.4250 pesos por dólar, lo que representa una baja del 0.24% frente al precio de referencia registrado al cierre del día lunes.

¿Por qué está bajando el peso mexicano?

La cautela reina en los mercados. La depreciación del peso responde a un factor clave que mantiene a los inversores a la expectativa: las decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Los especialistas y participantes del mercado están calibrando cuidadosamente sus pronósticos sobre los próximos movimientos en las tasas de interés por parte del banco central de Estados Unidos. Esta incertidumbre suele fortalecer al dólar como activo refugio, presionando a monedas emergentes como el peso mexicano.

Pronóstico y niveles clave: ¿Qué esperar para el resto del día?

Desde una perspectiva de análisis técnico y de mercado, los expertos anticipan que la tendencia a corto plazo podría mantener cierta presión sobre la moneda local.

De acuerdo con un reporte reciente de la correduría Monex:

"Hoy, el peso presenta un ligero sesgo bajista ante el avance del billete americano... Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17.35 y $17.47 respectivamente, en el mercado interbancario".

En resumen para los inversores:

Nivel de soporte: 17.35 MXN/USD

17.35 MXN/USD Nivel de resistencia: 17.47 MXN/USD

17.47 MXN/USD Tendencia actual: Ligero sesgo bajista.

Dólar hoy a peso mexicano del 7 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 7 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.63 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta.

- 16.63 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta. Banamex - 16.92 pesos a la compra y 17.89 pesos a la venta.

- 16.92 pesos a la compra y 17.89 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.10 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 7 de julio de 2026 • 09:05 hrs BBVA México Compra $16.63 Venta $17.76 Banamex Compra $16.92 Venta $17.89 Banorte Compra $16.20 Venta $17.80 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.10 Venta $18.00

*Tipo de cambio a las 09:05 horas

Con información de Reuters