Récord en exportaciones refleja adaptación al nuevo paradigma económico: Economía

El récord histórico de exportaciones que alcanzó México es una señal de que el país está encontrando un lugar estratégico dentro del nuevo escenario económico mundial, pese a la incertidumbre derivada de la renegociación del T-MEC y los cambios en el comercio internacional, afirmó Sergio Silva, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, en entrevista con el conductor David Páramo.

Durante la conversación en Imagen Radio, el funcionario sostuvo que el desempeño exportador no responde únicamente a la acción del gobierno, sino al comportamiento de toda la economía y, especialmente, a la capacidad de adaptación del sector productivo frente a un entorno internacional que calificó como inédito.

Creo que es el reflejo de que, a pesar de todo este cambio de paradigma económico, México está encontrando un buen lugar en este nuevo contexto y lo estamos aprovechando", afirmó Silva. Añadió que la estructura de las exportaciones está cambiando conforme evolucionan las condiciones globales, pero subrayó que, hasta ahora, los resultados han sido favorables para el país.

Respecto a la incertidumbre generada por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el funcionario consideró que se trata de una negociación distinta a las anteriores, en la que ya no sólo importa el precio, sino factores estratégicos vinculados a la transformación de la economía mundial.

Explicó que muchas de las dudas obedecen a que se vive un proceso sin precedentes, por lo que reconoció la necesidad de fortalecer la comunicación para explicar con mayor claridad los cambios que enfrenta el comercio internacional.

Silva atribuyó buena parte del dinamismo exportador a la flexibilidad de las empresas mexicanas, las cuales, dijo, han sabido identificar nuevas oportunidades de negocio conforme cambian las condiciones del mercado global.

Lo que hace muy bien el empresario mexicano es encontrar dónde están esas oportunidades y adaptarse a ellas", señaló al destacar que el sector privado ha respondido con rapidez a las nuevas circunstancias económicas.

En cuanto al papel del gobierno federal, indicó que la principal responsabilidad de la Secretaría de Economía es reducir la incertidumbre para las empresas y generar condiciones que permitan mantener la confianza de los inversionistas.

En ese sentido, destacó la participación constante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Washington, donde mantiene reuniones relacionadas con el proceso de negociación comercial con Estados Unidos.

Si estamos en un mundo de incertidumbre, el gobierno tiene que hacer lo que esté en sus manos para tratar de contener esa incertidumbre", sostuvo.

Sobre el anuncio de Toyota de trasladar gradualmente la producción de la camioneta Tacoma a Estados Unidos, Silva pidió no sobredimensionar la decisión, al señalar que forma parte de los ajustes normales que realizan las empresas automotrices conforme evolucionan las condiciones del mercado.

Precisó que el proceso tomará alrededor de cuatro años y que las principales operaciones de la empresa en Guanajuato continuarán sin cambios, preservando más de dos mil empleos. Además, adelantó que en los próximos días podrían anunciarse nuevas inversiones para el sector automotriz.

Finalmente, el funcionario destacó que México continúa siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa y aseguró que los indicadores agregados muestran una perspectiva positiva.

Recordó que el país recibió más de 40 mil millones de dólares de inversión extranjera directa el año pasado y afirmó que, aunque algunas compañías reubiquen parte de su producción, los datos de exportaciones, inversión y nuevos proyectos apuntan a que México mantendrá una posición competitiva dentro del nuevo orden económico global.