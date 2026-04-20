¡Peso retrocede! Precio del dólar hoy 20 de abril de 2026

El peso mexicano inició la jornada de este lunes con una caída, golpeado por un ambiente de cautela internacional frente a los activos de riesgo. La depreciación de la moneda frente al dólar estadunidense responde al nerviosismo de los mercados por la posible ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, una situación que está impulsando nuevamente al alza los precios del petróleo.

¿Cuál es la cotización del dólar hoy?

En sus primeras operaciones, el tipo de cambio se ubicó en 17.32 pesos por dólar, lo que representa un retroceso del 0.20% frente al precio de referencia del viernes pasado. Esta caída interrumpe la ligera ganancia acumulada que la divisa nacional había registrado la semana anterior.

De acuerdo con un análisis de la correduría Monex, el comportamiento del mercado cambiario responde a factores externos muy puntuales:

"Hoy, el peso se alinea con la mayoría de las divisas de economías emergentes que retroceden frente al dólar, afectadas por las renovadas tensiones geopolíticas en Medio Oriente y un menor apetito por activos de mayor exposición al riesgo".

Para los inversores que operan en el mercado interbancario, Monex destacó los siguientes niveles clave:

Soporte: $17.27 pesos.

$17.27 pesos. Resistencia: $17.42 pesos.

Tensión geopolítica reaviva la aversión al riesgo

El detonante de esta aversión al riesgo ocurrió durante el fin de semana, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la captura de un buque de carga iraní que intentaba burlar el bloqueo comercial. Ante este hecho, Irán prometió tomar represalias, lo que alejó rápidamente a los inversionistas de las divisas emergentes como el peso.

Revisión del TMEC, en la mira de inversionistas

Además del panorama en Medio Oriente, el mercado financiero tiene en su radar un factor regional clave. Hoy inician en México las conversaciones con el representante comercial estadounidense, Jamieson Green, en el marco de la revisión del TMEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

Cualquier avance o fricción en estas negociaciones comerciales será determinante para el rumbo del par USD/MXN en las próximas jornadas.

Precio del dólar en bancos de México

Si necesitas realizar operaciones de compra o venta, así cotiza el dólar en México hoy 20 de abril de 2026 en las principales ventanillas bancarias este viernes:

BBVA México - 16.46 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta.

- 16.46 pesos a la compra y 17.59 pesos a la venta. Banamex - 16.80 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta.

- 16.80 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:04 horas

Con información de Reuters

vjcm