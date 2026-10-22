IA, conducción autónoma y electrificación: así busca General Motors cambiar la industria.

General Motors busca marcar el ritmo de la transformación global en la industria automotriz mediante la integración de inteligencia artificial, conducción autónoma y la electrificación de su portafolio. Durante el GM Forward celebrado ayer en esta ciudad, Mary Barra, CEO de la compañía, afirmó que “construir el futuro de la movilidad comienza con nuestra gente: equipos de diseño, ingeniería y manufactura que aportan el ingenio estadunidense para reimaginar lo que es posible”.

Barra subrayó que la estrategia de desarrollo tecnológico que hoy ejecuta la armadora comenzó a planificarse años atrás para anticipar los cambios estructurales del sector. “Vimos que el juego iba a cambiar y quisimos liderar la vía, echando a andar las bases sobre una cultura de innovación de más de cien años”.

Dentro de los avances en capital de inversión, la empresa ha destinado recursos considerables al fortalecimiento de sus plantas productivas en Estados Unidos para respaldar esta transición tecnológica. Barra destacó que “en los últimos cinco años hemos invertido más de nueve mil millones de dólares en ingeniería y manufactura, principalmente en Michigan, lo que nos ayuda a transformar ideas prometedoras en tecnologías listas para producción”.

En el ámbito de la conectividad, la firma dio un paso sustancial al incorporar herramientas de procesamiento de lenguaje natural y modelos avanzados en sus unidades. “Llevamos Google Gemini a millones de nuestros clientes y no sólo lo lanzamos para vehículos nuevos, sino que actualizamos autos que ya estaban en las calles, comenzando con modelos desde 2022”, explicó la directiva.

La apuesta en software evolucionó hacia el desarrollo de asistentes dedicados que analizan las dinámicas del vehículo y las rutinas del usuario para ofrecer una asistencia más intuitiva.

Barra anunció que presentaron su propia inteligencia artificial diseñada a la medida del vehículo para convertirse en el verdadero compañero de manejo, capaz de entregar una experiencia personalizada y comprender el estado de la unidad.

Por su parte, la validación de los sistemas de conducción autónoma y asistencia asistida requiere un volumen masivo de información en tiempo real para optimizar los algoritmos antes de su llegada al mercado masivo.

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En los últimos ocho millones de millas recopilamos datos de conducción en carretera que, combinados con simulaciones de última generación, nos brindan información increíble para acelerar la entrega de software de nueva generación", dijo la CEO de General Motors.

Barra dio a conocer que Super Cruise, la tecnología de conducción asistida sin manos desarrollada por General Motors, se ha convertido en la punta de lanza para la transformación del modelo de negocio de la compañía automotriz. Más allá de ser un atributo de confort o innovación técnica, el sistema actúa como el principal catalizador para generar ingresos recurrentes y de alto margen a través de servicios digitales y suscripciones conectadas junto a OnStar.

En este marco, GM proyecta que las plataformas de software aporten cerca de 7,500 millones de dólares en ingresos diferidos al cierre del año fiscal, consolidando la premisa de que el valor comercial de la firma migra aceleradamente de la manufactura tradicional hacia las soluciones tecnológicas.

Para acelerar la adopción masiva de esta plataforma, la armadora estadunidense implementará una agresiva estrategia comercial al incorporar Super Cruise como equipamiento de serie en los niveles de equipamiento superiores de las camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra, además de ofrecerlo como opción en la mayoría de sus variantes.

Con esta integración, la empresa anticipa multiplicar entre cuatro y cinco veces la tasa de penetración de la tecnología en su gama de pickups para el próximo año. Este despliegue demuestra que las camionetas no sólo se consolidan como vehículos de transporte y carga, sino también como la principal plataforma para la distribución y monetización de servicios digitales en la industria. Llegaría en los próximos años a México.

Impulso al futuro

Para Sterling Anderson, director de Producto en GM, el sector automotriz global atraviesa una de las transformaciones más drásticas de su historia al sustituir los métodos tradicionales de diseño por la integración profunda de Inteligencia Artificial (IA) y supercomputación.

General Motors (GM) encabeza este cambio de paradigma con una estrategia centrada en crear vehículos inteligentes capaces de anticiparse a las necesidades del usuario. “Decidimos reemplazar este proceso secuencial con un nuevo sistema... acelerando el trabajo de diseño e ingeniería para reducir los tiempos de desarrollo a la mitad”, señala la directiva de la compañía al explicar la reconversión operacional del grupo.

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Las metodologías convencionales que tomaban días para simular resistencia o aerodinámica están quedando obsoletas frente al entrenamiento de algoritmos avanzados. “Modelos de simulación que antes requerían hasta 60 horas de cálculo, hoy se ejecutan en aproximadamente seis segundos gracias a la IA".

Según Anderson, el despliegue tecnológico de la corporación no se limita al software de gabinete, sino que abarca una reingeniería completa en las plantas de ensamblaje mediante modelos virtuales y plataformas conectadas a la nube. Tan sólo en territorio estadunidense, la inversión productiva ha alcanzado cifras históricas para adaptar las líneas de producción a las demandas digitales. “Este año, GM ha destinado más de 16 mil millones de dólares a sus plantas e instalaciones de manufactura en Estados Unidos”.

Llega OnStar AI

La firma automotriz ha integrado modelos de lenguaje avanzado y cámaras conectadas para convertir el vehículo en un asistente proactivo que optimiza la seguridad y la experiencia de manejo.

General Motors presentó la evolución de su plataforma de conectividad y asistencia a través de OnStar AI, una herramienta impulsada por modelos de lenguaje y arquitectura de transformers orientada a ofrecer interacciones más intuitivas para los conductores.

La marca enfatizó que la plataforma busca democratizar el acceso a un copiloto inteligente capaz de comprender el lenguaje natural y adaptarse al contexto del usuario. “OnStar se está transformando para tener experiencias conectadas e inteligentes que permitan entender mejor el mundo que te rodea”, afirmó Sebastian Bauer, director de Diseño de Interface Humana en GM.

La actualización tecnológica rompe con las interfaces de voz tradicionales al permitir comandos flexibles y búsquedas avanzadas sin necesidad de recordar instrucciones exactas o datos precisos del vehículo. La interfaz interpreta solicitudes cotidianas sobre navegación, entretenimiento y diagnósticos en tiempo real con total fluidez. “A la base de este esfuerzo está el Asistente OnStar, que funciona con modelos autorregresivos en el vehículo y análisis procesados en la nube con los datos de millones de viajes", explicó Anna Santos, directora de Gestión de Producto en Inteligencia Artificial de la empresa.

Uno de los avances más significativos en materia de diagnóstico automotriz es la traducción automática de las alertas mecánicas o de conducción a explicaciones comprensibles en español e inglés cotidiano. La plataforma rescata al usuario de descifrar manuales complejos o códigos de error numéricos. “El asistente conectará la descripción que le pidas con el contexto reciente del vehículo y te lo explicará en un lenguaje sencillo”, detalló la ejecutiva durante la demostración en vivo de los sistemas.

Especial

En el ámbito de la seguridad proactiva y el registro vehicular, la firma integró sistemas de videovigilancia que protegen el entorno del automóvil tanto en trayectos como durante estacionamiento prolongado. Las grabaciones, afirman en la compañía, se procesan con esquemas estrictos de privacidad en la nube para garantizar que sólo el usuario mantenga el control total de la información.

Con OnStar Connected Cameras, si ocurre un incidente, el conductor simplemente puede revisar y grabar lo que sucedió, porque nadie recuerda cada detalle cuando ocurre un percance”, señaló la vocera del equipo de desarrollo.

La convergencia tecnológica también conecta la aplicación móvil con el ecosistema del hogar y la familia, ofreciendo análisis de rutas, monitoreo meteorológico y alertas proactivas sobre obstáculos en el camino. Este monitoreo integral busca simplificar la toma de decisiones diarias y optimizar los tiempos de traslado.

En el centro de esta tecnología, OnStar AI integra todo desde la aplicación en una sola conversación y ayuda a sugerir los siguientes pasos para ti y tu familia", puntualizó la directiva al destacar el alcance del ecosistema inteligente.

El despliegue de OnStar AI comenzará a incorporarse en los modelos de nueva generación en los próximos meses, iniciando en EU, consolidando una infraestructura digital unificada que abarca el hardware del vehículo, dispositivos móviles y servidores en la nube.

Estamos muy optimistas sobre el futuro y la forma en que OnStar evolucionará para hacer que cada viaje sea más seguro, más simple y más personal”, concluyó el equipo directivo de General Motors.

EL DATO

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