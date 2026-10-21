Hutchison Ports realiza acciones educativas y ambientales.

Como parte de su programa global Dock School, Hutchison Ports LCT y Hutchison Ports LCMT realizaron una jornada de apoyo educativo y ambiental en el Colegio de Bachilleres Plantel 35 de Petacalco, Guerrero, comunidad ubicada en la zona de influencia de sus operaciones portuarias en Lázaro Cárdenas. La iniciativa contempló la entrega de mobiliario para el comedor escolar y la plantación de 40 árboles, con la participación de aproximadamente 150 personas.

El encuentro reunió a colaboradores de ambas terminales, estudiantes y especialistas ambientales. Las actividades estuvieron orientadas al mejoramiento de los espacios educativos y al fortalecimiento de la conciencia ambiental entre los jóvenes. También estuvieron presentes Miler Cruz Cal y Mayor, director del Plantel 35 de Petacalco; Yadira Vargas Salamanca, comisaria municipal de Petacalco, así como representantes de las áreas de Administración de Personal e Ingeniería de Hutchison Ports.

En apoyo a la infraestructura escolar, la compañía entregó mobiliario para el comedor, con el propósito de ampliar la capacidad del espacio y ofrecer mejores condiciones para la alimentación y convivencia de los estudiantes. La entrega se formalizó mediante un corte de listón con la participación de autoridades escolares y representantes de la empresa.

En el ámbito ambiental, la jornada incluyó la plantación de 40 árboles de parota y caoba dentro del plantel. Para esta actividad, Hutchison Ports contó con el apoyo de la asociación civil Laguna Costera El Caimán A.C., especializada en conservación ambiental y con la que mantiene una alianza de colaboración.

Especial

Como parte de esta iniciativa, especialistas compartieron con los estudiantes conocimientos sobre técnicas de plantación y cuidado de los árboles, con el objetivo de fomentar la conservación de las áreas verdes y fortalecer la conciencia ambiental entre los jóvenes.

Elizabeth Grosso González, jefa de Relaciones Públicas Corporativas de Hutchison Ports en México, destacó la importancia de la educación dentro del compromiso social de la compañía.

Para Hutchison Ports, la educación es una prioridad de nuestro compromiso social. A través de Dock School buscamos colaborar con las comunidades escolares para mejorar las condiciones en las que estudian niñas, niños y jóvenes, porque sabemos que en la educación se construyen las capacidades que impulsan el desarrollo de las comunidades”, señaló.

Dock School es un programa global de Hutchison Ports que inició en 1992 y promueve la vinculación de sus terminales con instituciones educativas de las comunidades donde opera. En México, permite identificar necesidades escolares y desarrollar acciones de apoyo en coordinación con autoridades y comunidades educativas.

Con estas actividades, Hutchison Ports LCT y Hutchison Ports LCMT dieron continuidad a su colaboración con las comunidades cercanas a sus operaciones en Lázaro Cárdenas, mediante acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura educativa y al cuidado del medio ambiente.