El movimiento de mercancías entre México y Estados Unidos exige una red capaz de enlazar plantas, almacenes, centros de distribución y destinos finales a ambos lados de la frontera. En ese escenario, Traxion participa con más de 200 mil cruces transfronterizos de carga al año, de acuerdo con los datos reportados por la compañía en su Informe Integrado 2025.

El grupo cuenta con instalaciones de logística de terceros en San Diego, California, y Del Rio, Texas, que funcionan como parte de su infraestructura para prestar servicios transfronterizos y realizar entregas puerta a puerta hacia diferentes destinos de Estados Unidos. Estas capacidades permiten conectar distintas etapas del traslado de mercancías dentro del mercado norteamericano.

La operación cobra relevancia ante el volumen que mantiene el comercio bilateral. Durante agosto de 2026, México y Estados Unidos registraron un intercambio de bienes por 94 mil 300 millones de dólares, mientras México se mantuvo como el principal socio comercial estadounidense, según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El flujo comercial no depende únicamente del cruce fronterizo. Los insumos requieren llegar a las plantas de producción, mientras los productos terminados deben trasladarse hacia centros de distribución y posteriormente a sus destinos. La coordinación entre transporte, almacenamiento y distribución resulta necesaria para mantener la continuidad de esas cadenas.

Traxion supera los 200 mil cruces de carga anual entre México y EU Especial

Traxion también opera como intermediario de carga en México, Estados Unidos y Canadá, con alternativas de transporte carretero, ferroviario y multimodal. La combinación de estas modalidades permite definir soluciones de acuerdo con el punto de origen, el destino y las necesidades específicas de cada operación.

Para las empresas que participan en el intercambio regional, una red integrada permite mantener seguimiento sobre la mercancía, organizar inventarios y anticipar posibles incidencias. La coordinación entre las diferentes fases del traslado también puede contribuir a reducir interrupciones con impacto en los procesos productivos o en los tiempos de entrega.

A estas capacidades se sumó durante 2025 la incorporación de Solistica, operación con la que Traxion amplió su infraestructura de almacenamiento e intermediación de carga y fortaleció su oferta de servicios integrados. La expansión permite atender tanto a compañías con presencia en el comercio regional como a empresas interesadas en ingresar a nuevos mercados.

En un contexto en el que México conserva su posición como principal socio comercial de Estados Unidos, la infraestructura logística se mantiene como uno de los componentes que hacen posible el intercambio de bienes. La conexión entre proveedores, plantas, almacenes y compradores representa una parte de esa cadena, en la que operadores como Traxion buscan ampliar su participación.