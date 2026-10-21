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Gruma refuerza posición competitiva

Por: Eréndira Espinosa

Gruma refuerza posición competitiva
Gruma refuerza posición competitivaEspecial

Pese a los retos del mercado, durante el tercer trimestre del año, Gruma logró mantener sus ventas estables gracias a que trabaja en reforzar su posición competitiva de largo plazo.

“Gruma mantiene su enfoque en equilibrar volumen, rentabilidad y mezcla de productos, al tiempo que refuerza su posición competitiva de largo plazo. Consideramos que nuestra diversificación geográfica y liderazgo en categorías clave brindan una base sólida para capitalizar futuras mejoras en la demanda”, señaló la empresa en su reporte financiero.

La fabricante de harina de maíz, tortillas y wraps señaló que México mantuvo un desempeño subyacente estable, mientras que Europa, Asia y Oceanía registraron una mejora en la rentabilidad a pesar de presiones puntuales en el volumen, y Centroamérica presentó mayor rentabilidad. Destacó que en Europa su negocio de tortillas experimentó una mezcla de ventas más favorable. En cuanto al mercado estadunidense, señaló que el periodo fue desafiante.

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