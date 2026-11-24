Hutchison Ports TILH alcanzó los 100 mil TEU operados durante 2026, con un incremento de 6% en el volumen de contenedores respecto a 2025. La terminal, ubicada en Hidalgo, forma parte de la infraestructura logística que conecta los principales puertos del país con los centros industriales y comerciales del centro de México.

La instalación funciona como un punto de enlace entre el transporte ferroviario y carretero para atender operaciones de importación y exportación. Su ubicación dentro de la zona de influencia del Valle de México permite acercar mercancías a los centros de consumo y distribución de la región.

Gabriel Antonio Vallejos, gerente general de Hutchison Ports TILH, señaló que el resultado refleja la confianza de los clientes y el trabajo de los colaboradores. También destacó que la empresa busca ampliar sus capacidades operativas y su conectividad para atender las necesidades del comercio y la industria.

La terminal cuenta con una superficie construida de 28 hectáreas. De ellas, 4.1 se destinan al almacenamiento de contenedores llenos, 2.2 al de contenedores vacíos, 1.8 a la inspección de mercancías y 2.3 al centro regulador vehicular (CRV).

Hutchison Ports TILH moviliza 100 mil TEU en 2026 Especial

Además, dispone de cuatro espuelas ferroviarias que suman 2.4 kilómetros de vía, grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) y equipos para movilizar contenedores. Entre sus servicios figuran la recepción, carga, descarga, almacenamiento y transferencia de mercancías.

La conectividad de Hutchison Ports TILH comprende corredores logísticos vinculados con los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Esta red permite combinar recorridos ferroviarios de larga distancia con la distribución por carretera hacia distintos destinos nacionales.

La operación de la terminal está a cargo de 91 colaboradores. La empresa mantiene programas de capacitación y entrenamiento especializado en procesos operativos, seguridad y uso de nuevas tecnologías.