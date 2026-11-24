Hutchison Ports TILH moviliza 100 mil TEU en 2026
Hutchison Ports TILH alcanzó los 100 mil TEU operados durante 2026, con un incremento de 6% en el volumen de contenedores respecto a 2025. La terminal, ubicada en Hidalgo, forma parte de la infraestructura logística que conecta los principales puertos del país con los centros industriales y comerciales del centro de México.
La instalación funciona como un punto de enlace entre el transporte ferroviario y carretero para atender operaciones de importación y exportación. Su ubicación dentro de la zona de influencia del Valle de México permite acercar mercancías a los centros de consumo y distribución de la región.
Gabriel Antonio Vallejos, gerente general de Hutchison Ports TILH, señaló que el resultado refleja la confianza de los clientes y el trabajo de los colaboradores. También destacó que la empresa busca ampliar sus capacidades operativas y su conectividad para atender las necesidades del comercio y la industria.
La terminal cuenta con una superficie construida de 28 hectáreas. De ellas, 4.1 se destinan al almacenamiento de contenedores llenos, 2.2 al de contenedores vacíos, 1.8 a la inspección de mercancías y 2.3 al centro regulador vehicular (CRV).
Además, dispone de cuatro espuelas ferroviarias que suman 2.4 kilómetros de vía, grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) y equipos para movilizar contenedores. Entre sus servicios figuran la recepción, carga, descarga, almacenamiento y transferencia de mercancías.
La conectividad de Hutchison Ports TILH comprende corredores logísticos vinculados con los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Esta red permite combinar recorridos ferroviarios de larga distancia con la distribución por carretera hacia distintos destinos nacionales.
La operación de la terminal está a cargo de 91 colaboradores. La empresa mantiene programas de capacitación y entrenamiento especializado en procesos operativos, seguridad y uso de nuevas tecnologías.