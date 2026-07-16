Hacienda prevé sustanciales ahorros con megacontrato de arrendamiento vehicular.

El Gobierno federal ha puesto en marcha un modelo de centralización administrativa que promete transformar las finanzas públicas e impulsar fuerte el ahorro. A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se conduce una licitación pública consolidada para el arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos oficiales, la cual dará servicio a más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con la convocatoria oficial, este esquema busca optimizar el uso de los recursos del erario, argumentando que “el modelo permitirá obtener mejores condiciones económicas al concentrar la demanda en un solo proceso de contratación y reducir los costos administrativos derivados de realizar licitaciones independientes”.

El proceso, identificado bajo la clave de licitación LA-06-400-006400001-N-11-2026 y publicado en la plataforma Compras MX, ha captado una fuerte atención en el sector privado, consolidando ofertas que son sustancialmente menores a las cotizadas de manera individual en ejercicios fiscales anteriores gracias a la negociación por volumen.

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Respecto a la apertura de las propuestas, las autoridades hacendarias destacaron que “la participación de 11 licitantes incrementa la competencia dentro del procedimiento y amplía las posibilidades de obtener mejores condiciones de precio y calidad”, lo que valida la efectividad de la estrategia de compras consolidadas.

Entre las compañías que presentaron propuestas técnicas y económicas el pasado 10 de julio figuran firmas consolidadas en el sector, tales como Integra Arrenda, Lumo Financiera del Centro, Casanova Vallejo, Jet Van Car Rental, Grupo Turbofin y un consorcio conjunto integrado por Ferbel Norte y Soluciones Integrales e Innovación Tecnológica Sustentable.

La Secretaría de Hacienda ha enfatizado que estas ofertas representan un alivio directo para el gasto corriente, ya que “el esquema de arrendamiento evita que las dependencias destinen recursos a la adquisición de vehículos y traslada a las empresas proveedoras la responsabilidad del mantenimiento y la disponibilidad operativa”.

El contrato plurianual tendrá una vigencia de 48 meses, abarcando los ejercicios presupuestales de 2026 a 2030, y contempla 30 partidas que van desde automóviles sedán hasta camiones pesados y unidades de seguridad.

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Al coordinar este esfuerzo con un estricto control de vigilancia en el que participa activamente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Hacienda detalló que el objetivo de fondo es “reducir la dispersión de contratos, homologar las condiciones de contratación y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre el ejercicio de los recursos públicos”.

Con la fecha de fallo programada para el próximo 31 de julio y el arranque de operaciones previsto para el 28 de agosto, la federación tiene la mira puesta en replicar esta exitosa fórmula en otras áreas críticas del aparato público.

Los documentos oficiales de planeación dejan claro que “el resultado de esta licitación será un referente para la estrategia de contrataciones consolidadas de la Secretaría de Hacienda, que busca extender este modelo a otros rubros como equipo de cómputo, servicios de limpieza, papelería y medicamentos”.

Entre las instituciones que participarán en el esquema se encuentran las secretarías de Hacienda, Salud, Relaciones Exteriores e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como Petróleos Mexicanos, Banco del Bienestar, IMSS-Bienestar, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros organismos.