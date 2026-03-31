La Secretaría de Hacienda presentará este miércoles los Precriterios de Política Económica para 2027, que perfilan el marco macroeconómico y las finanzas públicas para el próximo año, en el que la variable a la cual se deberá estar atento es la estimación del precio del petróleo y su impacto en las finanzas públicas, afirmaron especialistas consultados por Excélsior.

Jorge Cano, coordinador de Finanzas Públicas de México Evalúa, expresó que lo relevante será el efecto dual de la estimación de un precio del petróleo más alto que el proyectado para este año, ya que, por un lado, eso redundará en mayores ingresos petroleros; pero por el otro lado, también se ajustarían a la baja los ingresos tributarios por la menor recaudación del IEPS de combustibles, por los estímulos que se estarían otorgando a los automovilistas.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expresó que esta situación debería tener como consecuencia que también haya que revisar los apoyos a Pemex, porque un escenario de mayores ingresos petroleros abría la posibilidad de que el gobierno federal reduzca las transferencias que otorga a la empresa estatal, ya que el marco tributario actual permite a Pemex quedarse con la mayor parte de la renta petrolera, y que sólo una pequeña proporción se vaya al fisco.

Hacienda deberá poner atención al precio del petróleo para los Presbiterios 2027 Cuartoscuro

Déficit y deuda

Otro aspecto en el cual los especialistas se enfocaron es en el tema del déficit y de la deuda, que lo más seguro es que se revisen al alza las proyecciones para 2026 y los siguientes años.

Jorge Cano de México Evalúa comentó que, si el balance anterior de mayores ingresos petroleros y menores ingresos por IEPS de gasolinas resulta negativo para el sector público, lo más seguro es que se tenga que recurrir a más financiamiento para sostener el gasto, lo cual aumentaría el déficit y la deuda pública. Esto, además de los compromisos adquiridos en cuanto a mayor pago de pensiones, y actualmente en el proceso de mayor inversión en el marco del Plan México.

Por su parte, Alejandra Macías del CIEP explicó que el año pasado, en un contexto global menos retador, el gobierno incumplió la meta de coeficiente de deuda a PIB, por lo que no hay razones para pensar que en un entorno como el del este año no se vaya a registrar tal situación de tener un nivel de deuda más alto que el proyectado.

Gasto y reformas

En materia de gasto, tanto el especialista de México Evalúa como la del CIEP coincidieron en que no esperan grandes cambios en la estructura presupuestal, y que la mayoría de los programas prioritarios de los Precriterios 2027 tendrían un ajuste inercial por inflación. Además, que seguramente habrá algún programa al que le incrementarán recursos, lo cual se verá plasmado en el Paquete Económico de septiembre.

Ambos especialistas coincidieron en que el principal pendiente en finanzas públicas seguirá siendo la reforma fiscal estructural, la cual consideran que en esta administración tampoco se llevará a cabo, por el enfoque que mantiene el gobierno de mayor fiscalización y de cambios administrativos en materia de recaudación.