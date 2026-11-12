FMI ratifica Línea de Crédito Flexible para México; reconocen fundamentos macroeconómicos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó satisfactoriamente la Consulta del Artículo IV de 2026 y la revisión de medio término de la Línea de Crédito Flexible (LCF) de México, aprobando la solicitud de las autoridades nacionales para reducir el monto de acceso de 200% a 150% de su cuota.

Con esta decisión, anunciada de forma paralela por el organismo multilateral y la Comisión de Cambios —integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico)—, la línea precautoria quedó establecida en 13,369.05 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a unos 18 mil millones de dólares, para el año restante del acuerdo bianual.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, este recorte voluntario responde a una estrategia de salida gradual y ordenada, respaldada por la resiliencia de la economía, un nivel histórico de reservas internacionales cercano a los 266 mil millones de dólares y una moderación en los riesgos externos extremos.

El FMI ratificó que México cumple con todos los criterios de habilitación para disponer de estos recursos sin condicionalidad posterior, destacando la solidez de su marco macroeconómico, su régimen cambiario flexible y su acceso favorable a los mercados globales de capital.

Aceleración económica impulsada por exportaciones tecnológicas

En su informe de evaluación anual, el FMI proyectó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real de México se acelerará de 0.5% en 2025 a 1.5% en 2026, para alcanzar 1.8% en 2027.

Este repunte obedece a políticas internas menos restrictivas y al fuerte dinamismo de las exportaciones de productos electrónicos y tecnologías de la información hacia Estados Unidos, impulsadas por la inversión en inteligencia artificial y por las ventajas arancelarias relativas que conserva México frente a otros competidores internacionales.

Respecto a los precios, el organismo señaló que, si bien la inflación general ha descendido cerca del objetivo oficial, la inflación subyacente ronda el 4% y las expectativas de mediano plazo permanecen elevadas, estimando su convergencia a la meta del 3% hasta principios de 2028.

Recomendó a Banxico mantener una postura monetaria moderadamente restrictiva hasta que cedan las presiones subyacentes.

FMI ratifica Línea de Crédito Flexible para México; reconocen fundamentos macroeconómicos Canva

Llamado a mayor consolidación fiscal y disciplina en Pemex

En el ámbito de las finanzas públicas, el FMI reconoció la reducción del déficit fiscal de 5.8% del PIB en 2024 a 4.9% en 2025, con una proyección de 4.2% para 2026.

No obstante, exhortó al gobierno a implementar un ajuste más ambicioso —llevando el déficit hacia 2.5% en el mediano plazo— para frenar la trayectoria ascendente de la deuda pública bruta, estimada en 62.1% del PIB este año y en 64.5% hacia 2031.

El reporte advirtió sobre el debilitamiento de las reglas fiscales tras eliminarse el principio de equilibrio presupuestario, y pidió transparencia en los vehículos financieros fuera de presupuesto creados para apoyar a Pemex, como las notas precapitalizadas por 12 mil millones de dólares y el Fondo de Pago a Proveedores.

Para fortalecer las cuentas públicas, sugirió ampliar la recaudación no petrolera, focalizar subsidios y mejorar la eficiencia operativa y de refinación de la petrolera estatal.

Sistema financiero sólido y reformas para la inversión

Finalmente, el FMI confirmó la robustez de la banca mexicana —con un índice de capital Nivel 1 de 18.4% y baja morosidad— y proyectó que los activos de las Afores crecerán de 24% a cerca de 40% del PIB hacia 2031.

Para destrabar la inversión privada y elevar el potencial económico, recomendó garantizar certidumbre jurídica y regulatoria, lograr una revisión constructiva del T-MEC, combatir la informalidad, impulsar las energías renovables y consolidar los avances en seguridad pública, donde destacó la caída de homicidios diarios de 87 en septiembre de 2024 a 44 en mayo de 2026.