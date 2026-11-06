En el Buen Fin 2026 las promociones a meses sin intereses (MSI) se posicionan como el gancho comercial más atractivo para millones de consumidores. A continuación, te decimos la alerta de la Condusef sobre los riesgos de este tipo de pagos.

Para este Buen Fin 2026, y otras ediciones, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ha emitido advertencias sobre el riesgo de sobreendeudamiento que este formato representa si se utiliza sin una planeación estricta.

¿Cuál es el riesgo de los meses sin intereses en el Buen Fin?

La Condusef explica que la acumulación de múltiples compras bajo este esquema crea un peligroso espejismo financiero, durante el Buen Fin 2026

Aunque el costo fraccionado de un artículo parezca insignificante de forma aislada, la suma de varias mensualidades simultáneas puede rebasar rápidamente la capacidad de pago del titular.

Según datos del Banco de México, el 19.3% del saldo total del crédito revolvente en el país corresponde a compras a meses sin intereses, lo que refleja la fuerte dependencia de los mexicanos hacia este instrumento.

El principal error operativo de los tarjetahabientes radica en desconocer cómo se factura este esquema.

La Condusef aclara que la cuota de la promoción —que suele dividirse en plazos de 6, 12, 18 y hasta 48 meses— se cobra de manera adicional al pago mínimo que exige el crédito revolvente regular.

Si el usuario únicamente deposita el pago mínimo de su estado de cuenta y no cubre la cifra exacta que incluye la mensualidad de sus promociones, el saldo pendiente pierde el beneficio, se suma a la deuda general de la tarjeta y comienza a generar intereses de inmediato.

Buen Fin 2026: Condusef alerta sobre los riesgos de los pagos a meses sin intereses Canva

¿Cómo sobrevivir al tarjetazo en el Buen Fin?

Para evitar que la euforia comercial comprometa los ingresos familiares futuros, la autoridad financiera establece las siguientes directrices al comprar en El Buen Fin 2026:

Comprar exclusivamente bienes duraderos: El esquema de financiamiento debe reservarse para artículos cuya vida útil supere ampliamente el tiempo que tomará pagarlos (como electrodomésticos, pantallas o computadoras). La institución subraya que es un error financiero grave comprar a meses sin intereses bienes de consumo inmediato, como la despensa del supermercado.

Priorizar el descuento directo: Antes de aceptar dividir un pago a un año o más, es preferible buscar promociones que ofrezcan una rebaja directa sobre el precio de contado, lo que representa un ahorro real e inmediato sin arrastrar deuda.

Verificar los comprobantes: Al firmar un ticket o recibir un recibo digital, el consumidor debe cerciorarse de que el documento especifique explícitamente que la transacción ingresó a meses sin intereses y que el monto total es el correcto.

Protocolo para liquidar por adelantado: Si el usuario obtiene liquidez y desea terminar de pagar su promoción antes de tiempo, debe notificar obligatoriamente a su banco (por teléfono o en sucursal). Si solo deposita el dinero a la tarjeta sin dar aviso, el sistema lo registrará como un "saldo a favor" ordinario y continuará cobrando la mensualidad mes con mes.

El uso estratégico del crédito permite adquirir bienes de alto valor sin descapitalizarse, pero requiere un análisis honesto de la capacidad de pago.

Comprometer el salario de los próximos años por artículos innecesarios transforma las ofertas de un fin de semana en una crisis financiera a largo plazo.