Buen Fin 2026: ¿te pueden cobrar comisión por pagar con tarjeta? Esto dice Profeco.

Durante el Buen Fin 2026, los consumidores buscarán aprovechar las ofertas y promociones de la temporada. Si tienes pensado pagar con tarjeta de crédito o débito, quizá te preguntes si los establecimientos pueden cobrarte una comisión por utilizar la terminal bancaria.

¿Pueden cobrarte comisión por pagar con tarjeta? Esto dice la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que utilizar una Terminal Punto de Venta (TPV) no justifica incrementar el importe de una operación. Los establecimientos deben respetar el precio informado y asumir los costos relacionados con el servicio de cobro mediante tarjeta.

Cuando un comercio agrega un porcentaje al precio de un producto o servicio porque el cliente paga con tarjeta, incumple las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

El artículo 7 Bis establece que el importe que se informa al consumidor debe corresponder al total de la operación. Esto incluye impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro gasto relacionado con la adquisición de un bien o la contratación de un servicio.

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El proveedor deberá informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito”, señala el artículo.

Los establecimientos tampoco pueden incluir la propina como un cargo obligatorio en la cuenta. Corresponde a cada cliente decidir si desea dejar una gratificación por el servicio y qué cantidad quiere aportar.

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”, indica el artículo 10 de la LFPC.

¿Qué pasa si te cobran comisión por pagar con tarjeta?

La Profeco y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) coinciden en que los comercios no deben aplicar cargos extra por pagos con tarjeta, ya que esta práctica contraviene las disposiciones vigentes y puede derivar en sanciones.

El artículo 127 de la LFPC contempla multas de 733.04 a 2 millones 345 mil 728.71 pesos para los establecimientos que incurran en infracciones a esta legislación.

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Además de las sanciones económicas, la Profeco señala que los contratos de afiliación entre los comercios y las instituciones bancarias contemplan como causal de rescisión trasladar la comisión por el uso de la terminal a las personas tarjetahabientes.

¿Qué hacer si un negocio aplica estos cargos?

Las personas que detecten una comisión por pagar con tarjeta o una propina incluida sin su consentimiento pueden acudir a la Profeco para presentar una queja.

La dependencia dispone de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) en el territorio nacional, donde ofrece orientación y atención a los consumidores.

El comprobante de compra permite identificar los conceptos cobrados durante la operación y puede servir como respaldo al momento de presentar una reclamación.

Durante el Buen Fin, los comercios deben respetar el importe anunciado. Un cargo por utilizar una terminal bancaria o una propina impuesta no forma parte de los pagos que el consumidor está obligado a cubrir.