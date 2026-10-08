Feria de Afores 2026 ofrece 44 trámites gratuitos

Con la meta de acercar orientación, servicios y herramientas financieras a miles de trabajadores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) puso en marcha la Feria de Afores 2026.

El encuentro, que reúne a las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro que operan en México, se llevará a cabo hasta el 12 de octubre en la Explanada de la Alcaldía Iztacalco, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Además, participan dependencias e instituciones vinculadas a la seguridad social, la vivienda, la identidad y el sector financiero para ofrecer más de 44 trámites y servicios de forma gratuita.

Los asistentes contarán con la oportunidad de localizar su cuenta individual, actualizar datos personales, registrar o modificar beneficiarios y consultar su historial de cotización.

De igual manera, el personal brindará asesoría para resolver dudas puntuales y fomentar el ahorro voluntario.

La edición de este año contará con la presencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Registro Nacional de Población (Renapo) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Esta concentración institucional permitirá desahogar en un mismo espacio diversos procesos de seguridad social, identidad y crédito para la vivienda.

A lo largo de sus distintas ediciones, este encuentro se ha consolidado como una de las principales plataformas de vinculación directa entre el usuario y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Las estadísticas de la propia entidad reguladora muestran una transformación profunda en el volumen de atención a los ahorradores.

Mientras que en 2014 se registraron poco más de 9 mil interacciones con los asistentes, en 2025 la cifra superó las 190 mil.

Para agilizar cualquier gestión, la autoridad recomienda acudir con identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Seguridad Social (NSS) y comprobante de domicilio reciente, además de la documentación complementaria que requiera cada trámite específico.

Feria de Afores 2026 ofrece 44 trámites gratuitos Mateo Reyes

Por mejorar atención a los adultos mayores

La industria de los sistemas de ahorro para el retiro en México mantiene un nivel óptimo de operación en sus procesos fundamentales. Sin embargo, persisten retos puntuales en la atención al público, admitió Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Durante su intervención en la inauguración de la Feria de las Afores 2026, el representante del sector destacó la necesidad urgente de simplificar las gestiones administrativas para evitar burocracia innecesaria a los ahorradores.

El dirigente gremial sostuvo que, si bien las administradoras operan con altos estándares de calidad en sus servicios básicos, el sector no debe ignorar las áreas de oportunidad que persisten en la interacción diaria con los cuentahabientes.

“Hay que trabajar para mejorar algunos de los trámites que se deben hacer en varias instancias y que los adultos mayores no tengan que dar tantas vueltas”.

Zamarripa explicó que la solución a este desafío requiere una coordinación estrecha entre los distintos actores institucionales que participan en la ruta de retiro de los trabajadores mexicanos.

La articulación eficiente entre las afores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) resulta determinante para agilizar las solicitudes.

Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore Mateo Reyes

Garantizado, pago de las pensiones

A pesar de que existe un debate recurrente en torno al tamaño del pasivo pensionario en el país, el Estado mantiene la capacidad financiera y el compromiso de cumplir con cada una de sus obligaciones en la materia.

Todos los trabajadores formales del país tienen asegurado el pago de sus retiros, aseguró Héctor Santana, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda.

Durante la inauguración de la Feria de las Afores 2026, el funcionario enfatizó que los derechos laborales y el pago de prestaciones para el retiro constituyen una prioridad permanente para la administración pública, sin importar el origen o la adscripción institucional de los trabajadores.