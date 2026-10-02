Un total de 17 millones de cuentas individuales de ahorro para el retiro carecen de titular localizado y registrado.

Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), explicó que esta situación impide a millones de trabajadores recibir sus estados de cuenta, corregir inconsistencias en sus datos personales, supervisar rendimientos y elegir la administradora de su preferencia.

"El sistema, con más de 70 millones de cuentas individuales, tiene 17 millones sin registro de titular. ¿Qué quiere decir? Que estas personas no reciben su estado de cuenta periódicamente y esa puede ser la diferencia entre tener el control de su patrimonio financiero para la vejez o no".

Destacó que para atender este rezago y brindar certeza sobre el patrimonio laboral se llevará a cabo la Feria de las Afores del jueves 8 al lunes 12 de octubre en la explanada de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

El evento concentrará en un solo punto a las 10 administradoras de fondos para el retiro que operan en el país, junto con más de 40 trámites y servicios vinculados a la previsión social.

Los asistentes podrán realizar gestiones sin costo y de forma directa ante diversas instituciones del sector público.

Con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ejemplo, podrán verificar semanas cotizadas, unificar Números de Seguridad Social (NSS) o iniciar la solicitud de pensión.

Feria de las Afores busca rescatar 17 millones de cuentas sin titular Especial

Con el Infonavit y/o Fovissste se podrán consulta saldos acumulados en la subcuenta de vivienda, aclaraciones de créditos y trámites de devolución de fondos.

Los asistentes también podrán acceder a asesorías y trámites con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Condusef, Prodecon, Inapam, RENAPO y el Registro Civil.

Cervantes Parra señaló que el encuentro ofrecerá atención prioritaria a sectores laborales integrados recientemente al esquema formal de seguridad social, tales como trabajadoras del hogar, trabajadores independientes y repartidores o conductores de plataformas digitales.

Planeación financiera desde la juventud

El titular del organismo regulador subrayó la importancia de iniciar la gestión del retiro desde el comienzo de la vida laboral, con el fin de capitalizar el interés compuesto que generan las inversiones de largo plazo en las Siefores (Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro).

"Muchas personas se empiezan a informar acerca del retiro ya a los 50 años, pero eso ya es demasiado tarde. Eso lo tienes que hacer desde tus 20 años. Desde que tomas tu primer empleo, tienes que ver qué onda con tu jubilación, cómo puedes acceder a las afores para que cuando llegues a los 50 o 60 ya tengas los requisitos cumplidos".

Aseguró que una planeación temprana amortigua los periodos de inactividad laboral o desempleo, además de asegurar el cumplimiento progresivo de los requisitos de ley antes de la edad de retiro.