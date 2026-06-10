Déficit, deuda y Pemex colocan a México bajo vigilancia financiera, advierte Manuel Herrejón

Las recientes evaluaciones de calificadoras financieras sobre México reflejan una combinación de estabilidad y creciente cautela respecto al manejo fiscal del país, consideró el analista económico y financiero Manuel Herrejón Suárez.

La lectura ocurre después de que HR Ratings ratificara la calificación soberana de México en BBB+ y modificara su perspectiva de negativa a estable, mientras Moody’s mantiene observaciones relacionadas con el crecimiento del déficit fiscal, el aumento de la deuda pública y la presión financiera derivada de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para Herrejón Suárez, las señales no son contradictorias. Reflejan que los mercados continúan observando a México como una economía estable y financieramente confiable, aunque con márgenes de maniobra más reducidos hacia los próximos años.

"Las calificadoras no funcionan como árbitros políticos ni como oráculos económicos. Su verdadero impacto está en cómo influyen sobre el costo de financiamiento de un país", señaló.

La evaluación ocurre en un contexto donde el gobierno federal enfrenta mayores presiones presupuestales derivadas del déficit público, el costo financiero de la deuda y la necesidad de sostener inversión pública, programas sociales e infraestructura.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el déficit presupuestario de México registró uno de sus mayores niveles en décadas durante 2025, mientras el costo financiero de la deuda continúa aumentando por el entorno de tasas elevadas en México y Estados Unidos.

A ello se suma la presión financiera de Pemex, considerada por organismos internacionales como uno de los principales factores de riesgo fiscal estructural debido a su elevado endeudamiento y necesidades permanentes de apoyo gubernamental.

Manuel Herrejón explicó que las calificadoras evalúan principalmente capacidad de pago, sostenibilidad fiscal y fortaleza institucional de largo plazo, variables que impactan directamente sobre la percepción de riesgo país.

"Un deterioro en percepción financiera no solamente afecta narrativa mediática; puede traducirse en financiamiento más caro, mayor presión presupuestal y menor apetito de inversión", indicó.

Pese a ello, México mantiene factores positivos para los mercados internacionales, entre ellos la integración económica con Estados Unidos, el fortalecimiento exportador derivado del T-MEC, estabilidad monetaria y expectativas de inversión vinculadas con nearshoring.

En semanas recientes, diversas instituciones financieras mantuvieron perspectivas relativamente favorables para México frente a otras economías emergentes, aunque insistieron en la necesidad de preservar disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica.

Para Manuel Herrejón, el principal mensaje de las calificadoras no apunta a una crisis inmediata, sino a una reducción gradual del margen financiero del país.

"El problema no es que México esté cerca de una crisis financiera; el problema es que el espacio para cometer errores fiscales comienza a reducirse", sostuvo.

El especialista añadió que la atención de mercados y calificadoras seguirá centrada en variables como crecimiento económico, evolución del déficit, deuda soberana y estrategia financiera alrededor de Pemex.

"México conserva credibilidad financiera, pero ya no con el mismo margen de comodidad que tenía hace algunos años", concluyó.