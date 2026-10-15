Custodios del Servicio Panamericano rechazan alza salarial de 4% y amagan con bloqueos

Será hasta el próximo 19 de octubre a las 11 de la mañana en el Centro del Registro Federal, cuando la empresa Servicio Panamericano de Protección y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad, Mensajería y Servicios (SERPAPROSA), vuelvan a reunirse para continuar la revisión contractual y salarial correspondiente a 2026.

Las dos partes se reunieron en una sede de la colonia Tabacalera, en la que estuvieron como mediadores algunos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

El secretario general del sindicato, Alfonso Godínez Pichardo, reconoció que hubo ciertos avances pero aún falta camino por recorrer.

“Yo los sentí diferentes, los sentí con una apertura un poco más clara, sin embargo, ellos deben de pedir sus autorizaciones y creo que eso nos limita un poco a tomar decisiones que pudieran satisfacer las necesidades de nuestros compañeros, pero estamos esperando a que hagan un esfuerzo de su parte, así como nosotros, los compañeros hacen un esfuerzo por estar aquí presentes y lo que buscamos es que exista diálogo y conversación, que existe un incremento justo con sus prestaciones”, señaló el líder.

La empresa ha propuesto un incremento del cuatro por ciento, el cual fue rechazado por los trabajadores, quienes exigen un porcentaje superior de hasta un nueve por ciento en diversas regiones, debido al alto riesgo de su labor.

La empresa ofreció un 4%; los trabajadores lo rechazaron y exigen hasta un 9% ante el alto riesgo del traslado de valores. Elizabeth Velazquez

Advirtieron que están dispuestos a salir a las calles a protestar y bloquear avenidas si es necesario.

“Pues si el jefe nos da la indicación nosotros estamos dispuestos a pelear por lo nuestro donde sea, la instrucción que él nos dé nosotros estamos al 100 con él y con todo su Comité Ejecutivo”, comentó uno de los custodios, Víctor Hugo Bermúdez.

Serpaprosa tiene a nivel nacional más de siete mil empleados y los que se concentraron durante las negociaciones, principalmente eran contingentes provenientes de Toluca y Atlacomulco.

A principios de octubre de 2026 se registraron asambleas informativas y paros momentáneos en sedes como la colonia Doctores de la Ciudad de México, Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y otras zonas metropolitanas ante la falta de acuerdos con la empresa.