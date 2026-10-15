El Sorteo del Buen Fin 2026 tiene todo listo para llevarse a cabo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya dio a conocer todos los detalles. A continuación, te decimos qué debes hacer para participar y ganar.

De acuerdo con el SAT, el Sorteo del Buen Fin tiene como propósito “promover la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

En el sorteo pueden participar tanto micro y pequeñas empresas, y los consumidores. Este año, hay más de 300 mil premios, que se entregarán con una bolsa total de 500 millones de pesos.

¿Cómo pueden participar los consumidores en el Sorteo del Buen Fin 2026?

Participan de manera automática todos los consumidores que realicen compras durante el Buen Fin 2026 del 13 al 17 de noviembre del 2026, y que cumplan con lo siguiente:

Realicen compras en comercios registrados

Pago con tarjetas de crédito o débito de una institución bancaria participante

Que la compra sea de 250 pesos o más

No es necesario registrarse, pues todas las compras se integran de manera automática al sorteo, cuando cumplen con estas condiciones.

Los premios del Sorteo del Buen Fin 2026, para consumidores, son:

Hasta 250 mil pesos en el premio mayor

Uno de los 321,260 premios de entre 500 y 20 mil pesos

Sorteo del Buen Fin 2026: ¿Qué debes hacer para participar y ganar? Cuartoscuro

¿Cómo pueden participar los comercios en el Sorteo del Buen Fin 2026?

Lo primero que deben hacer los negocios, es registrarse en la página del Buen Fin, a más tardar, el 12 de noviembre.

Para participar en el Sorteo del Buen Fin 2026, tienen que cumplir con lo siguiente:

Tener habilitado tu Buzón Tributario y medios de contacto actualizados

Contar con Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva

Haber reportado ingresos acumulables de hasta 5 millones de pesos en 2025

Contar con una terminal punto de venta (TPV) activa

Recibir al menos una venta de 250 pesos o más con medios de pago electrónicos participantes, del 13 al 17 de noviembre.

Los premios para los comercios:

Hasta 260 mil pesos en el premio mayor

Uno de los 4,987 premios de 20 mil pesos

¿Cómo consultar si participas en el Sorteo?

Desde el 27 de noviembre del 2026, se podrá consultar si la compra o el comercio participa en el sorteo:

Si realizaste una compra, consulta con el número de tu tarjeta

Si tienes un comercio, consulta con tu RFC

¿Cuándo se realiza el Sorteo del Buen Fin 2026?

La transmisión en vivo del Sorteo del Buen Fin 2026, se podrá ver el 4 de diciembre. Los resultados estarán disponibles para consulta, el 7 de diciembre.