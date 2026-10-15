¡Peso incrementa sus pérdidas! Precio del dólar hoy 15 de octubre de 2026

El peso mexicano registró una nueva caída frente al dólar estadunidense este jueves, acumulando tres jornadas consecutivas con pérdidas. La moneda local cotizaba en 18.5470 unidades por dólar, lo que representa una depreciación del 0.36% en las primeras horas de la sesión.

El retroceso del peso ocurre en un escenario global marcado por la cautela y la menor propensión al riesgo por parte de los inversionistas, quienes analizan los más recientes datos económicos de Estados Unidos y su impacto directo en la política monetaria.

¿Por qué pierde terreno el peso mexicano frente al dólar?

A pesar de que el índice dólar cediere terreno tras alcanzar un máximo de 18 meses —impulsado por un retroceso significativo en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadunidense—, la divisa mexicana no logró capitalizar este movimiento.

Analistas de Grupo Financiero Banorte explicaron que el apetito por activos de riesgo disminuyó en los mercados internacionales debido a la creciente preocupación sobre la rentabilidad de las inversiones en Inteligencia Artificial (IA).

Nivel técnico clave a vigilar

Desde la perspectiva del análisis técnico, especialistas de Banorte ubicaron en 18.60 pesos por dólar el nivel de soporte crítico a monitorear en las próximas horas.

Datos económicos en EU y el panorama para las tasas de la Fed

La cotización del tipo de cambio se vio influenciada por una batería de indicadores mixtos en la economía estadounidense:

Ventas minoristas: Crecieron en septiembre más de lo estimado por el mercado.

Crecieron en septiembre más de lo estimado por el mercado. Precios al productor (IPP): Anotaron su mayor avance mensual en cuatro años y medio.

Anotaron su mayor avance mensual en cuatro años y medio. Solicitudes de subsidio por desempleo: Registraron un ligero incremento semanal.

¿Qué se espera para las decisiones de la Reserva Federal?

Tras la divulgación de estos informes, los operadores de mercado ajustaron sus proyecciones. La mayoría prevé que la Reserva Federal (Fed) mantenga sin cambios las tasas de interés en su reunión programada para los días 27 y 28 de octubre.

Sin embargo, el mercado aún contempla la posibilidad de que la Fed reanude el ajuste al alza en las tasas hacia finales de año para contener las presiones inflacionarias.

Dólar hoy a peso mexicano del 15 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 15 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.60 pesos a la compra y 18.73 pesos a la venta.

- 17.60 pesos a la compra y 18.73 pesos a la venta. Banamex - 17.87 pesos a la compra y 18.89 pesos a la venta.

- 17.87 pesos a la compra y 18.89 pesos a la venta. Banorte - 17.25 pesos a la compra y 18.75 pesos a la venta.

- 17.25 pesos a la compra y 18.75 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.80 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 15 de octubre de 2026 • 09:47 hrs BBVA México Compra $17.60 Venta $18.73 Banamex Compra $17.87 Venta $18.89 Banorte Compra $17.25 Venta $18.75 Banco Afirme Compra $17.40 Venta $19.00 Scotiabank Compra $17.80 Venta $19.10

*Tipo de cambio a las 09:47 horas

Con información de Reuters