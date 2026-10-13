El flujo de efectivo en México está en riesgo

La falta de un acuerdo entre Servicio Panamericano-Brink’s y su representación sindical en torno a la revisión salarial y de prestaciones ha encendido señales de preocupación sobre la continuidad y estabilidad de las operaciones de traslado de valores, una actividad estratégica para el funcionamiento de la economía mexicana.

El desacuerdo entre la empresa y el sindicato mantiene un escenario de incertidumbre en un sector fundamental para garantizar que el efectivo llegue de manera oportuna a establecimientos comerciales, instituciones financieras y puntos de atención al público en distintas regiones del país.

Entre los clientes de importancia para la operación cotidiana se encuentran cadenas como OXXO y Farmacias del Ahorro, así como el Banco del Bienestar, institución clave para la dispersión de recursos de programas sociales.

La necesidad de mantener un flujo constante de dinero en efectivo convierte a los servicios de traslado de valores en un eslabón esencial de la actividad económica nacional.

La preocupación radica en que, de prolongarse la falta de entendimiento entre las partes y presentarse afectaciones operativas, podrían generarse complicaciones en el abastecimiento de efectivo, con consecuencias para comercios, usuarios de servicios financieros y sectores de la población que dependen de estos recursos para realizar sus actividades cotidianas.

La revisión salarial y de prestaciones constituye el punto central de las negociaciones entre la representación sindical y la empresa. Mientras no se

alcancen acuerdos satisfactorios, persiste la incertidumbre respecto al desarrollo de las relaciones laborales y sus posibles repercusiones en la operación de una compañía con presencia estratégica en el manejo y traslado de recursos monetarios.

INDISPENSABLE

El tema trasciende el ámbito estrictamente laboral. El traslado de valores representa una infraestructura indispensable para la circulación del dinero físico en México, por lo que cualquier escenario que comprometa su operación merece atención por parte de las empresas involucradas, las autoridades laborales y los sectores económicos que dependen de sus servicios.

En este contexto, resulta fundamental que la empresa y el sindicato mantengan abiertos los canales de diálogo y negociación para alcanzar una solución que permita atender las demandas laborales, preservar la estabilidad de las operaciones y brindar certidumbre a sus clientes.

La prioridad es evitar que la falta de acuerdos derive en afectaciones al servicio y garantizar que una actividad de importancia estratégica para el país continúe desarrollándose con seguridad, eficiencia y respeto a los derechos de los trabajadores.

La estabilidad laboral en el sector del traslado de valores no solo concierne a la empresa y a sus trabajadores: también es un factor relevante para la continuidad de los servicios comerciales y financieros que diariamente requieren efectivo millones de mexicanos