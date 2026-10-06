Custodios de PanAmericano amagan con paro en CDMX y Edomex por riesgos y bajos sueldos

Trabajadores del servicio de traslado de valores PanAmericano advirtieron sobre el estallido de un posible paro laboral si la empresa no atiende sus exigencias por un incremento salarial digno y mejoras urgentes en el mantenimiento de las unidades blindadas que operan a diario.

A unas semanas de que concluya el periodo para la revisión salarial y contractual, custodios y operadores realizaron asambleas informativas en las oficinas centrales ubicadas en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, así como en sucursales del Estado de México, entre ellas Toluca, Los Reyes, Ecatepec, Atlacomulco y Tlalnepantla.

Durante las movilizaciones, los empleados manifestaron el respaldo a su dirigencia sindical e instaron a la empresa a instalar una mesa de negociación que permita llegar a un acuerdo antes de detonar la huelga.

Rechazan alza del 4% y alertan riesgo en unidades

El descontento se agudizó luego de que la empresa pusiera sobre la mesa un incremento salarial de 4%, oferta que el gremio calificó de insuficiente frente a las condiciones de alta peligrosidad y desgaste que implica el traslado de valores.

“Estamos pidiendo que se nos tome en cuenta y que se respete el trabajo de cada uno de los compañeros”, indicaron los manifestantes.

Además, el personal expresó su preocupación por el deterioro del parque vehicular. De acuerdo con testimonios de los trabajadores, la falta de mantenimiento y refacciones ha provocado que varias unidades representen un peligro vial.

Raymundo Aranda, operador de la compañía, advirtió que circular con blindados que presentan fallas mecánicas eleva la probabilidad de sufrir accidentes, punto que consideran innegociable en las pláticas contractuales.

En este mismo sentido, el trabajador Adán Carbajal detalló que la crisis del equipo de transporte es severa. Reveló que de los aproximadamente 50 vehículos asignados a las instalaciones en la Ciudad de México, solo la mitad está en condiciones óptimas para operar. Ante este escenario, muchos operadores han optado por dejar unidades fuera de servicio temporalmente, negándose a tripularlas para no poner en riesgo su integridad física durante las rutas.

Los trabajadores urgieron a la directiva de PanAmericano a retomar el diálogo para resolver el conflicto y evitar afectaciones en el traslado de valores a nivel regional.