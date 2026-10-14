¿Cuándo recibirán el aguinaldo 2026 los pensionados del IMSS e ISSSTE? Fecha exacta.

Con la llegada de los últimos meses del año, una de las principales dudas entre los jubilados es cuándo pagan el aguinaldo. Para 2026, los pensionados del IMSS y del ISSSTE deberán estar atentos, pues el pago de esta prestación se realizará en fechas distintas.

La diferencia entre ambos pagos depende del régimen bajo el que se otorgó la pensión.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), algunos beneficiarios reciben el aguinaldo en una sola exhibición, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) distribuye esta prestación en dos exhibiciones.

¿Cuándo depositan el aguinaldo del IMSS en 2026?

Los pensionados del IMSS que pueden cobrar aguinaldo tendrán su depósito programado para el 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario del instituto.

La prestación se otorga a quienes reciben una pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, por alguno de los siguientes conceptos:

Cesantía en edad avanzada.

Cesantía en edad avanzada. Vejez.

Viudez.

Orfandad.

Ascendencia, cuando la pensión deriva del fallecimiento de una persona asegurada.

Incapacidad permanente por riesgos de trabajo.

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En cambio, quienes reciben una pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1997 no tienen derecho al aguinaldo del IMSS, debido a que su retiro se financia mediante cuentas individuales administradas por las Afores.

Para obtener información sobre el depósito, las personas pensionadas pueden consultar el portal oficial del IMSS o comunicarse al 800 623 2323, opción 3.

¿Qué día pagan el aguinaldo del ISSSTE en 2026?

El ISSSTE realiza el pago del aguinaldo en dos exhibiciones, por lo que los pensionados recibirán esta prestación en fechas diferentes.

La primera parte del aguinaldo se pagará durante la primera quincena de noviembre de 2026. La segunda suele caer a principios de año, de acuerdo con el calendario del instituto.

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Cabe señalar que en el ISSSTE, el aguinaldo se otorga a los pensionados sujetos al Régimen Décimo Transitorio. Para quienes cumplen con este criterio, la prestación equivale a 40 días de pensión.

Fechas de pago de las pensiones IMSS e ISSSTE

De acuerdo con el calendario de pagos de 2026, el ISSSTE adelantará el depósito de la pensión de noviembre al jueves 29 de octubre

Con este adelanto, los jubilados podrán cobrar su pensión de noviembre desde los últimos días de octubre, conforme al calendario oficial de pagos del instituto.

Por su parte, el IMSS tiene previsto pagar la pensión de noviembre el lunes 2 de noviembre, de acuerdo con su calendario de depósitos para 2026.

La cantidad que recibe cada pensionado del IMSS varía según factores como las semanas cotizadas, el salario registrado durante su trayectoria laboral y el régimen de pensión al que pertenece.