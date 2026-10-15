Aprovecha esta semana de educación financiera

¿Qué película financiera te cuentas? ¿Pide al tiempo que vuelva, para ahorrar, o la vida es bella porque tomaste buenas decisiones con tu dinero?

Para que tu historia no sea de terror dio inicio la nueva edición de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2026.

El evento gratuito tiene como sede principal el Monumento a la Revolución y se desarrollará hasta el próximo 18 de octubre.

Esta iniciativa busca transformar la educación sobre el manejo del dinero mediante una propuesta creativa que combina la narrativa del cine, el uso de la tecnología y diversas experiencias interactivas para acercar los conceptos de la economía personal a la vida cotidiana.

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Oscar Rosado, destacó que la meta del evento es convertir la teoría financiera en una herramienta útil que perfeccione las decisiones cotidianas de los ciudadanos.

“Lo que buscamos es conectar, de una manera lúdica, divertida y cercana a la vida cotidiana, con el manejo del dinero”.

La SNEF 2026 centra todas sus actividades interactivas y pedagógicas en cuatro pilares fundamentales para lograr la estabilidad en el hogar: seguridad, resiliencia, control y libertad financiera.

Estos ejes buscan dotar a las personas de recursos prácticos frente a contingencias o metas a largo plazo.

El despliegue de infraestructura y contenidos en el Monumento a la Revolución para la presente edición incluye más de 75 instituciones participantes entre bancos, aseguradoras, afores, entidades públicas y plataformas fintech.

Asimismo, contempla 102 stands de atención directos entre los que destacan espacios de consulta, asesoría personalizada y dinámicas recreativas.

También se llevarán a cabo 229 conferencias presenciales enfocadas en la toma de decisiones presupuestales, ahorro e inversión.

Para aquellas personas que no puedan acudir de manera física a la sede central, la Condusef habilitó una plataforma virtual (https://virtualsnef.condusef.gob.mx/) que integra a más de 24 participantes institucionales.

Este espacio digital alberga videos breves, talleres interactivos y diversos contenidos multimedia diseñados para el desarrollo de hábitos financieros saludables.