¿Cuánto debes invertir en Cetes para ganar 6 mil pesos al año?

En México, una de las opciones más populares para ahorrar e invertir son los Certificados de la Tesorería de la Federación, conocidos como Cetes, que permiten invertir desde montos accesibles y obtener rendimientos anuales relativamente estables.

Pero muchas personas se preguntan cuánto dinero necesitan invertir para generar cierta cantidad de ganancias. Por ejemplo, si el objetivo es obtener 6 mil pesos al año, es posible estimarlo tomando como referencia las tasas actuales de los Cetes en 2026, que se ubican alrededor del 7 por ciento anual dependiendo del plazo.

Invertir para ganar 6 mil pesos al año

Los Cetes ofrecen distintos plazos de inversión: 28, 91, 182 y 364 días. Para calcular cuánto dinero se necesita invertir, podemos tomar como referencia el rendimiento anual de los Cetes a un año, que en marzo de 2026 se ubican aproximadamente en 7.21% anual.

Con ese rendimiento, el cálculo es relativamente sencillo. Si una inversión genera alrededor de 7.21 por ciento anual, significa que por cada 100 pesos invertidos se obtienen aproximadamente 7.21 pesos al año antes de impuestos.

Para obtener 6 mil pesos anuales, se puede hacer una estimación básica:

Esto significa que una persona necesitaría invertir alrededor de 83 mil a 85 mil pesos en Cetes a un año para generar cerca de 6 mil pesos de ganancia anual, siempre considerando que la tasa se mantenga en niveles similares durante ese periodo.

Desglosado se ve así:

Inversión aproximada:

Tasa anual estimada:

Ganancia anual aproximada:

Es importante considerar que el rendimiento puede variar ligeramente dependiendo del plazo elegido y de los cambios en las tasas que determina el mercado financiero y el Banco de México.

Con una tasa anual cercana al 7.21%, una inversión de unos 83 mil pesos podría generar alrededor de 6 mil pesos anuales. Pexels.

También hay que tomar en cuenta la retención provisional de ISR, que en 2026 es de aproximadamente 0.90 por ciento sobre el capital invertido, aunque el impuesto final depende de la declaración anual del inversionista.

¿Ahorra en Cetes?

Los Cetes son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal y administrados a través de plataformas como Cetesdirecto. Su principal ventaja es que se consideran una de las inversiones más seguras del mercado mexicano, ya que están respaldadas por el gobierno.

Otra característica importante es que permiten comenzar con montos muy bajos. En la plataforma oficial es posible invertir desde 100 pesos, lo que facilita que personas sin experiencia en inversiones comiencen a ahorrar y generar rendimientos.

Además, los Cetes ofrecen flexibilidad en los plazos. Los inversionistas pueden elegir entre instrumentos de corto plazo —como los de 28 días— o plazos más largos, como los de un año, dependiendo de su estrategia financiera.

Otro motivo por el que suelen recomendarse es que su rendimiento generalmente se mantiene por encima de la inflación, lo que ayuda a evitar que el dinero pierda poder adquisitivo con el paso del tiempo.

A diferencia de otras inversiones más riesgosas, como acciones o criptomonedas, los Cetes ofrecen rendimientos moderados pero estables, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan seguridad y previsibilidad en sus finanzas.

Por ello, especialistas en educación financiera suelen recomendar este instrumento para comenzar a invertir, crear un fondo de ahorro o generar ingresos adicionales a mediano plazo. Aunque no genera ganancias extraordinarias, sí permite hacer crecer el dinero de manera constante y con bajo riesgo.