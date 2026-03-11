La estrategia de inclusión financiera de Banco Azteca ha alcanzado un punto de inflexión en el segmento femenino. Al cierre del primer trimestre de 2026, la cuenta de débito SOMOS, diseñada específicamente para este sector, superó las 739 mil cuentas, consolidando una trayectoria de crecimiento que ha triplicado su base operativa en apenas cuatro años, tras registrar 276 mil cuentas en 2022.

Más allá del volumen de captación, la relevancia de este hito está en el comportamiento transaccional observado. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Más de 700 mil mujeres consolidan su independencia financiera con Banco Azteca) al cierre de diciembre de 2025, entre los cinco bancos con mayor volumen de operaciones electrónicas en México, Banco Azteca es la única institución donde las mujeres realizan más transacciones que los hombres. Este indicador refleja la adopción intensiva de la banca digital como eje de la gestión patrimonial diaria.

El análisis de la institución sobre el ciclo de vida del ahorro revela una evolución generacional significativa: mientras los segmentos de 18 a 24 años inician con saldos de acumulación moderados, la capacidad de ahorro y la consolidación de patrimonio muestran una tendencia ascendente conforme aumenta la edad, siendo las usuarias mayores de 65 años quienes reportan los saldos promedio más elevados, hasta tres veces superiores a los de las clientas más jóvenes.

Gabriela Hernández, directora ejecutiva de Afiliación y Captación de Banco Azteca, subrayó que “la estrategia detrás de estas cifras busca democratizar la independencia financiera mediante la simplificación de procesos”. La directiva sostiene que, aunque el concepto de independencia suele asociarse a operaciones complejas, en la práctica el fundamento radica en contar con un vehículo financiero seguro que permita una gestión constante del flujo de efectivo.

La apuesta por la fidelización también ha generado resultados positivos en la diversificación del portafolio. Al cierre de 2025, el ecosistema de asistencias integradas en el producto SOMOS registró una demanda relevante, en la que la revisión médica anual representó el 59 por ciento de las asistencias redimidas, con un incremento interanual del 21 por ciento respecto a 2024 y un aumento acumulado del 348 por ciento frente a 2022.

Este modelo de atención no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también profundiza la relación bancaria. Según datos internos, el 48 por ciento de las clientas que iniciaron con una cuenta de débito SOMOS ha contratado productos adicionales en la institución. Esto valida la estrategia de convertir el ahorro inicial en un punto de entrada para servicios financieros integrales.

Con más de 739 mil cuentas activas, la evolución de este producto subraya cómo la digitalización, aplicada a necesidades cotidianas, se consolida como el mecanismo más eficiente para cerrar las brechas de género en el sistema financiero mexicano y fomentar la estabilidad económica de los hogares.

