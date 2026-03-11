¡Peso pierde y corta racha de ganancias! Precio del dólar hoy 11 de marzo de 2026

El peso mexicano regresa a las pérdidas ante un avance global de la moneda estadunidense debido a renovados temores de una escalada de la guerra en Medio Oriente y su posible impacto en la inflación y el crecimiento económico global, con lo que el precio del dólar hoy 11 e marzo de 2026 cotiza en $17.66 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.39%, a medida que los precios del petróleo repuntaban, al surgir dudas sobre si un plan de la Agencia Internacional de la Energía para liberar reservas podría compensar una crisis del suministro derivada del conflicto.

En las dos sesiones previas el peso mexicano había recuperado algo de valor por expectativas de un pronto fin de la conflagración, sin embargo, las hostilidades seguían vigentes el miércoles.

El mando militar iraní dijo que el mundo debería prepararse para que el crudo alcance los 200 dólares por barril, después de que tres barcos más fueron atacados en el golfo Pérsico bloqueado.

En Estados Unidos se dio a conocer que los precios al consumo repuntaron en febrero debido al alza de la gasolina por las expectativas de una escalada de las tensiones, y ahora, con el conflicto impulsando al alza el petróleo, se espera un nuevo aumento de la inflación en marzo.

Dólar hoy a peso mexicano del 11 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 11 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.75 pesos a la compra y 17.89 pesos a la venta.

- 16.75 pesos a la compra y 17.89 pesos a la venta. Banamex - 17.07 pesos a la compra y 18.02 pesos a la venta.

- 17.07 pesos a la compra y 18.02 pesos a la venta. Banorte - 16.45 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.45 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.60 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 15.50 pesos a la compra y 19.05 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:50 horas

Con información de Reuters

vjcm