¿Invertir en Cetes este 2026 vale la pena frente a otras opciones de ahorro?

Invertir siempre es una decisión personal, pero cuando se mira al 2026 muchos ahorradores se preguntan si los CETES siguen siendo una buena opción frente a otras formas de resguardar el dinero.

Estos instrumentos de deuda gubernamental han sido tradicionales en México para perfiles conservadores, pero su atractivo depende de cómo se comparen con otras alternativas de ahorro e inversión disponibles hoy.

Los CETES están respaldados por el gobierno federal, lo que los convierte en una de las opciones de menor riesgo en el país. En un entorno donde el crecimiento económico se espera moderado y la inflación tiende a converger hacia la meta, la seguridad cobra especial relevancia para quienes priorizan la conservación del capital sobre altos rendimientos.

Rendimientos actuales de CETES y qué significan para tu dinero

Durante las primeras semanas de febrero de 2026, las tasas de rendimiento de los CETES ofrecidos en subastas por el Banco de México rondaron niveles moderados según el plazo seleccionado.

Por ejemplo, los Cetes a 28 días ofrecían alrededor de 6.90 por ciento, los de 91 días cerca de 7.03 por ciento, y los de 364 días alcanzaron aproximadamente 7.37 por ciento anual, aunque con ligeras variaciones respecto a semanas previas. (dineroenimagen.com)

Estos porcentajes son claramente menores a los observados durante períodos más restrictivos de tasas altas, pero siguen siendo relevantes para perfiles que buscan seguridad y liquidez. Comparar estos rendimientos con la inflación esperada —que, según encuestas de mercado, se mantiene moderada alrededor de metas cercanas al 3–4 por ciento— permite evaluar si el rendimiento real sigue siendo atractivo.

Pese a la caída de tasas frente a años recientes, los expertos señalan que los CETES continúan ofreciendo ventajas importantes: su liquidez es alta, no implican riesgo crediticio y sirven como referencia para inversiones de bajo riesgo. Además, la inversión puede diversificarse en distintos plazos (28, 91, 182 o 364 días) para gestionar mejor la disponibilidad del dinero.

Sin embargo, comparado con instrumentos ofrecidos por algunas fintech o cuentas de ahorro con rendimientos promocionales, los Cetes pueden parecer menos atractivos en tasas nominales.

Por ejemplo, plataformas de ahorro digital han reportado tasas más altas —en algunos casos por encima del 7–8 por ciento anual o incluso mayores bajo ciertas condiciones— lo que puede resultar tentador para perfiles más flexibles o dispuestos a asumir ligeros cambios de riesgo o requisitos de uso.

¿Cetes o alternativas de ahorro en 2026?

Para decidir si invertir en CETES este año “vale la pena”, conviene observar el objetivo de tu dinero:

Preservar capital con bajo riesgo: Los CETES todavía destacan como opción segura debido a su respaldo gubernamental y liquidez.

Mayor rendimiento con flexibilidad: Algunas cuentas de ahorro o productos fintech ofrecen tasas más elevadas a cambio de ciertos requisitos (como consumo mínimo o límites de saldo).

Estrategias diversificadas: Combinar CETES con otros instrumentos de renta fija o fondos puede equilibrar seguridad y rendimiento sin concentrar todo en un solo producto.

También es importante considerar impuestos (como ISR sobre intereses) y cómo la inflación afecta el rendimiento real, algo que puede reducir las ganancias reales de cualquier instrumento, incluidos los CETES si no se ajustan por inflación.

En resumen, los CETES siguen siendo una alternativa valiosa para perfiles conservadores o quienes desean liquidez y bajo riesgo este 2026, aunque otras opciones de ahorro o inversión pueden ofrecer tasas más altas bajo ciertas condiciones. Analizar tu tolerancia al riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros será clave para decidir si apostarlos exclusivamente o combinarlos con otras herramientas.