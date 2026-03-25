El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, consideró necesario fortalecer el Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) sin recurrir a procesos de renegociación, así avanzar en la eliminación de barreras como la Sección 232, que afectan 31% de las exportaciones mexicanas, y consolidar condiciones de certeza jurídica que impulsen la inversión.

En conferencia de prensa, Sierra Álvarez advirtió que los aranceles en la industria automotriz, acero y aluminio están afectando a las empresas, que en muchos casos han tenido que absorber estos costos, lo cual ha generado pérdidas, frenado inversiones e impacta en la operación de las cadenas de suministro.

De ahí que una de las prioridades en la revisión del acuerdo comercial debe ser eliminar estos aranceles para los productos que cumplen con las reglas del tratado.

En una gira por Estados Unidos, el líder patronal explicó que se realizaron alianzas con organismo como el US Chamber of Commerce, y con diversos interlocutores que escucharon y con una agenda de seguimiento sobre el T-MEC.

Coparmex pide eliminar aranceles en la revisión del T-MEC X

Sierra explicó que con estos organismos estadunidenses “Compartimos la convicción de que la revisión del T-MEC debe ser una modernización técnica”.

Asimismo, coincidieron en la necesidad de eliminar las barreras arancelarias de la Sección 232, que hoy afectan 31% de las exportaciones mexicanas.

El líder patronal también tuvo encuentros con el Inter-American Dialogue, el CSIS, la Brookings Institution y la US-Mexico Foundation, cuatro de las instituciones más influyentes en la formación de política exterior y agenda bilateral entre México y Estados Unidos.

En estos espacios hablaron sobre seguridad, certeza jurídica y fortaleza de las cadenas de suministro de la región.

“El mensaje que recibimos coincide con nuestra visión, la revisión del T-MEC ya no es solo una negociación comercial. Es una negociación que exige avanzar en seguridad patrimonial y económica, capacidad de producir en la región los insumos y tecnologías más estratégicos, y condiciones de certeza jurídica que den confianza a la inversión de largo plazo”.

Coparmex pide eliminar aranceles en la revisión del T-MEC Canva

Fortalecer inversión

La Coparmex acudió al Departamento de Estado de la unión americana, donde presentó su agenda estratégica y abordó las condiciones necesarias para fortalecer la inversión, así como los avances y retos en materia de seguridad en la región.

En el Departamento de Energía, se destacó el potencial de América del Norte en materia energética y la complementariedad entre los tres países, subrayando que el abasto suficiente, confiable y competitivo es condición indispensable para el desarrollo de las cadenas de valor regionales.

También sostuvieron con el Department of Labor, en la que se reafirmó el compromiso del sector empresarial con el empleo formal y la Nueva Cultura Salarial, destacando que México ha recuperado 148% del poder adquisitivo del salario mínimo en casi una década, cumpliendo y superando sus compromisos laborales en el marco del T-MEC.

Coparmex pide eliminar aranceles en la revisión del T-MEC Canva

Por: Lindsay H. Esquivel

Jbf