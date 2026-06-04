Confianza y credibilidad, los retos de la transición a la movilidad sustentable

El principal desafío en la adopción de la movilidad sustentable dentro de la industria automotriz en México no radica en el desarrollo tecnológico, sino en la sicología, la cultura y la reputación de marca frente al consumidor actual, pues los clientes “el consumidor no adopta tecnología, adopta tranquilidad”.

Daniela Elizaga, directora de Marketing de Chirey Motor México, dijo que el sector centraliza su discurso en especificaciones técnicas como baterías e inteligencia artificial, plataformas y conectividad, dejando de lado las principales inquietudes de los usuarios locales.

En la Cumbre Chirey Imagen Sostenibilidad 2026, la directiva explicó que el comprador mexicano evalúa factores como el abastecimiento de refacciones, el soporte posventa a largo plazo, la disponibilidad de infraestructura de carga y la permanencia de las firmas automotrices en el mercado nacional durante los próximos años.

En México, esa realidad es muy distinta a la de otros mercados. Aquí una persona piensa, ¿me voy a quedar sin batería?, ¿habrá dónde cargar?, ¿qué pasa si falla algo?, ¿hay refacciones?¿Estas marcas estarán aquí en cinco años?

Honestamente muchas veces la industria subestima esas preguntas porque las considera resistencia al cambio. Cuando en realidad son preguntas completamente racionales”, dijo.

Para la ejecutiva, el gran reto de la movilidad sustentable no es tecnológico, porque esto ya avanzó muchísimo más rápido que la confianza del consumidor.

El proceso de adopción de nuevas tecnologías se consolida cuando el riesgo percibido disminuye y se genera credibilidad diaria.

“La adopción sucede cuando la tecnología deja de sentirse riesgosa, entonces sustentabilidad deja de ser solamente ingeniería y empieza a convertirse en experiencia, en educación y, sobre todo, en credibilidad , porque al final el consumidor no adopta tecnología, adopta tranquilidad”.

Elizaga señaló que las estrategias de mercadotecnia automotriz tienen la función de dotar de realismo a la tecnología, por lo que deben evitar discursos estéticos o narrativas de simulación ambiental, pues esto reduce la confianza.

*mcam