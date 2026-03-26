Coca-Cola FEMSA mantendrá sus inversiones en el negocio pese a desafíos como el incremento en el IEPS y la cautela del consumidor, señaló Allan Muñoz, director de Finanzas Corporativas y Tesorería de la empresa.

“Hemos ajustado la compañía cuando se requiere, temas tanto de gastos, productos, empaque, para poder mitigar cualquier impacto negativo. Tan solo el año pasado, por otras razones, tuvimos afectaciones en el volumen al principio y logramos maniobrar para reducir gastos y costos con ahorros de más de 135 millones de dólares que, al final, nos mantienen en la misma senda de crecimiento de largo plazo que tenemos proyectado y con márgenes de rentabilidad”.

Para Muñoz la perspectiva de crecimiento de la embotelladora se mantiene sólida: “El año anterior el CAPEX como proporción de las ventas tuvo 8.2% aproximadamente, ese ratio esperamos mantenerlo por los próximos años, pero si lo comparas partiendo de 2018, los niveles de inversión eran más cercanos a 5.5 o 6.0%, entonces más bien hemos hecho un crecimiento orientado a expandir nuestras capacidades de manufactura, distribución y tecnología”, señaló.

Sin azúcar

De acuerdo con el ejecutivo, tienen como ventaja un portafolio que ofrece asequibilidad, por lo tanto, cuando el consumidor está más apretado en el bolsillo, tiende a regresar a empaques más grandes o familiares, retornables, que además de ser sostenibles en el largo plazo, también le dan la oportunidad de adquirir sus productos a menor precio.

Respecto de la venta de productos sin azúcar, refirió que muestran un avance significativo en las preferencias de los consumidores.

Destacó que la transición hacia productos bajos en azúcar no es sólo una respuesta regulatoria, sino una "megatendencia global irreversible".

Según el ejecutivo, los mexicanos sí están buscando cada vez más estas bebidas, prueba de ello es que avanzan a ritmo de doble dígito.

Coca-Cola FEMSA mantiene inversiones, pese al IEPS y otros desafíos Especial

Plataformización

Rodrigo Espinosa, director de Plataformas Digitales, señaló que una de las estrategias de la compañía es que más usuarios se integren a sus plataformas; y, a través de ellas, brindarles diferentes soluciones.

“Hoy en Coca-Cola FEMSA estamos viviendo una transformación de negocio. No es una transformación digital nada más, sino una transformación completa de negocio. Estamos plataformizando a la compañía. Lo que estamos haciendo es plataformizar todas las capacidades y fortalezas que tiene Coca-Cola FEMSA”, dijo.

Sostuvo que la visión de la compañía es ser la plataforma comercial preferida de clientes y socios, así como su agregado para el crecimiento.

Señaló que mediante plataformas como Juntos+ y Premia Juntos+, la compañía busca empoderar tanto a los dueños de tienditas, como a los consumidores.

De acuerdo con el directivo, la data que obtienen a través de los usuarios que recurren a las aplicaciones de la compañía, les permite ofrecer mejores opciones a sus clientes y responder más rápido a sus necesidades.