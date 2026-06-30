Grupo RICA Coca-Cola consolida un modelo para la industria de bebidas en México

Grupo RICA Coca-Cola, en alianza con Ecolab, puso en marcha una estrategia de eficiencia hídrica en procesos productivos en su planta de Hidalgo, con el objetivo de optimizar en 20 % el uso del agua dentro de la operación, sin comprometer la calidad ni los estándares de inocuidad de sus productos.

La inversión estratégica fortalece el posicionamiento de Grupo RICA como una empresa de clase mundial, sostenible y de vanguardia. Referentes en gestión eficiente del agua, efectividad operativa e innovación aplicada a la industria, busca lograr una operación sostenible en la eficiencia hídrica de 1.56 a 1.23 litros por cada litro de bebida producida, mediante un enfoque que combina tecnología, análisis de datos y mejora continua.

De acuerdo con Miguel Guizado Aguirre, director general de Grupo RICA, esta inversión estratégica permitiría avanzar en la visión del grupo de ser resilientes y responsables con los recursos, lo cual permitirá ahorrar alrededor de 110 mil metros cúbicos de agua al año, en una apuesta que integra sostenibilidad, digitalización y eficiencia industrial.

La iniciativa forma parte de Water Circularity, el programa global de Ecolab orientado a analizar el uso del agua a lo largo del proceso productivo para identificar oportunidades de optimización, recirculación y mejor aprovechamiento del recurso.

La inversión estratégica contempla ajustes operativos y herramientas tecnológicas para fortalecer la eficiencia hídrica en la operación, entre ellas la optimización de procesos de limpieza y sanitización, así como sistemas digitales para monitorear en tiempo real el comportamiento del agua dentro de la planta. A partir de un "mapa hídrico", los equipos técnicos pueden identificar en qué etapas del proceso existe mayor demanda del recurso y dónde hay oportunidades concretas de mejora.

"En el caso de Grupo RICA Coca-Cola se encontraron oportunidades para optimizar cerca de 20 % del uso total de agua en la operación, lo que representa alrededor de 110 mil metros cúbicos de ahorro anual", explicó Jesús Riezco, Market Division Leader Food & Beverage de Ecolab México.

El componente tecnológico incorpora además análisis de datos e inteligencia artificial para hacer más precisos los procesos de sanitización y limpieza industrial, utilizando únicamente el volumen de agua necesario para cumplir con los estándares requeridos.

Para Miguel Guizado Aguirre, este esfuerzo no representa una meta aislada, sino parte de una cultura de mejora continua enfocada en entender con mayor precisión cómo se utiliza el agua en cada etapa productiva y cómo esa información puede traducirse en decisiones operativas más eficientes.

Grupo RICA Coca-Cola.

Con este proyecto de eficiencia hídrica junto a Ecolab, Grupo RICA Coca-Cola refuerza una visión en la que la sostenibilidad no solo se mide en resultados técnicos, sino también en su capacidad para transformar procesos, elevar estándares y construir liderazgo industrial. Medir, analizar y rediseñar la operación permite optimizar el uso del agua, fortalecer la competitividad y marcar una ruta replicable para el futuro de la industria.