Ciesa se adjudica Altos Hornos de México por mil 400 millones de dólares

La empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (Ciesa) resultó adjudicataria de los activos de la siderúrgica monclovense en el concurso mercantil, comprometiendo recursos para reactivar la producción y saldar créditos laborales tras meses de parálisis en Coahuila.

El concurso mercantil que mantuvo en vilo la economía del centro de Coahuila alcanzó un punto de inflexión decisivo al concretarse la subasta pública de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa). Ciesa se convirtió en el comprador virtual al adjudicarse el conjunto de los bienes con un compromiso financiero de mil 400 millones de dólares. Como consta en el expediente del procedimiento judicial, “la postura presentada por Ciesa resultó ser la oferta idónea y solvente para garantizar no solo el pago de los pasivos privilegiados, sino la restitución operativa de una de las plantas industriales emblemáticas del país”.

La transacción, supervisada por el juzgado de la causa y la sindicatura del concurso mercantil, prevé un plan integral de capitalización que busca reanimar la infraestructura productiva paralizada a finales de 2022. La oferta no solo contempla la adquisición de las instalaciones siderúrgicas y las minas de carbón y fierro, sino la puesta en marcha de un esquema de reconversión bajo la denominación Ciesa Desarrolló Acero. En palabras de los representantes legales del consorcio comprador consignadas en el acta del remate, “de concretarse la totalidad de los traspasos regulatorios y corporativos, la compañía operará formalmente como Ciesa Desarrolló Acero, priorizando la modernización tecnológica y la seguridad industrial”.

El monto adjudicado de mil 400 millones de dólares será destinado de manera prioritaria a atender las obligaciones con la plantilla de trabajadores, que acumula más de un año de adeudos salariales e indemnizaciones en Monclova y sus municipios colindantes. De acuerdo con lo estipulado por el juez del concurso mercantil tras la verificación de los créditos, “los recursos obtenidos de la subasta deberán canalizarse en estricto apego a la prelación que marca la Ley de Concursos Mercantiles, situando a los derechos de los trabajadores en la escala máxima de preferencia sobre los acreedores comunes”.

La resolución judicial abre una expectativa de reactivación económica para una región donde la suspensión de actividades afectó de forma directa a miles de familias e indirectamente a cadenas de proveeduría en el estado. Reportes presentados por la administración del proceso concursal destacan que “la propuesta de CIESA fue la única que garantizó de manera cuantitativa el capital de trabajo necesario para la reanudación paulatina de los hornos siderúrgicos y la continuidad minera”. La operación ahora entra en la fase de formalización de pagos e inspecciones operativas para dar paso al traspaso formal del complejo metalúrgico.