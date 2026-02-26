Declaran desierta subasta de Altos Hornos de México

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, hizo del conocimiento que declaró desierta la subasta de bienes en los expedientes correspondientes a las empresas Altos Hornos de México Minera del Norte, por causas no imputables al Poder Judicial de la Federación.

A fin de lograr el mayor beneficio para la totalidad de los acreedores -en particular de los trabajadores que tienen derecho a recibir sus pagos en primer término- la Jueza de Distrito rectora del procedimiento otorgó al síndico un plazo de 20 días hábiles para que entregue una nueva propuesta de enajenación de los bienes.

Reiteró además que en esta etapa procesal se busca la reactivación y conservación como unidad productiva de ambas empresas ubicadas en Coahuila, con beneficio económico para la región y el sector siderúrgico nacional.

Lo anterior, para conocimiento de las personas interesadas en el desarrollo de estos procesos judiciales.

Sheinbaum pide reactivar Altos Hornos de México: “Tiene que haber justicia”

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió el pasado 21 de febrero que los trabajadores de AHMSA sean los primeros en recibir justicia económica dentro del concurso mercantil.

La mandataria informó que el Gobierno federal solicitó a la jueza y al síndico encargados del concurso mercantil de la empresa que haya justicia económica para las y los trabajadores y que se reactive la siderúrgica.

Les quiero decir en qué vamos con AHMSA para que todos lo sepan. Esto lleva un proceso jurídico, porque no solo depende de la Presidenta, sino que hay jueces que llevan este proceso. Ya se hizo una subasta. ¿Qué le pedimos nosotros a la jueza y al síndico? Le dijimos, queremos dos condiciones: la primera, justicia para los trabajadores de AHMSA. Que si se va a liquidar se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores. No. Primero van los trabajadores de AHMSA", dijo durante un evento público.

La Jefa del Ejecutivo enfatizó que la corrupción en el periodo neoliberal afectó a la empresa siderúrgica mexicana. La empresa cerró por una combinación de deudas millonarias, mala gestión, corrupción y falta de acuerdos con acreedores.

RLO