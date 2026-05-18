¡Peso se sacude racha negativa! Precio del dólar hoy 18 de mayo de 2026

El precio del peso mexicano hoy inicia la semana con el pie derecho. Tras dos jornadas consecutivas de pérdidas, la moneda local registra una ligera apreciación este lunes, en una sesión marcada por la volatilidad y la mirada fija de los inversionistas en los conflictos geopolíticos y los próximos pasos de los bancos centrales.

¿A cuánto cotiza el peso mexicano hoy frente al dólar?

La moneda mexicana cotiza en 17.35 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.16% para el peso mexicano. Este respiro de la divisa coincide con un debilitamiento global del dólar estadunidense frente a una cesta de monedas de referencia, aunque el billete verde se mantiene peligrosamente cerca de sus máximos recientes.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) muestra un comportamiento errático, revirtiendo las ganancias que había logrado en las primeras horas de la jornada.

¿Por qué sube el peso mexicano hoy?

El mercado financiero se encuentra asimilando dos frentes principales: la geopolítica y la política monetaria.

Tensiones y petróleo en Medio Oriente

Los inversionistas evalúan reportes que apuntan a que Estados Unidos podría estar dispuesto a suspender las sanciones al petróleo de Irán. Esto ocurre a pesar de las recientes advertencias del presidente Donald Trump, quien ha exigido a Teherán actuar con rapidez para evitar consecuencias mayores.

Cautela por las tasas de interés

Aunque el peso avanza, su repunte se ve limitado por la prudencia de los operadores, quienes esperan señales más claras sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos. El temor a que las tasas de interés se mantengan altas por más tiempo sigue latente.

"Seguimos esperando que el tipo de cambio se mantenga dentro de un rango limitado a corto plazo, con presiones de depreciación que se intensificarán en el segundo semestre de 2026", analizó el equipo de BBVA.

Dólar hoy a peso mexicano del 18 de mayo de 2026

El precio del dólar hoy 18 de mayo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.43 pesos a la compra y 17.56 pesos a la venta.

- 16.43 pesos a la compra y 17.56 pesos a la venta. Banamex - 16.73 pesos a la compra y 17.72 pesos a la venta.

- 16.73 pesos a la compra y 17.72 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.65 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:25 horas

Con información de Reuters

vjcm