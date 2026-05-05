Se dispara precio de la turbosina por conflicto en Oriente Medio; registra aumento de 61%

Al cierre de marzo, el precio de la turbosina registró un aumento de 61% en comparación a enero pasado, una situación que está afectando de manera importante a las aerolíneas.

En su reporte 20-F a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, la empresa Aeroméxico reconoció que esta tendencia tiene que ver con el conflicto en Oriente Medio y la afectación que esto ha tenido a los precios internacionales del crudo.

Reconoció que derivado de esta situación,” en ocasiones y determinadas rutas” aplicaron incrementos en las tarifas o recargos por combustible a los boletos de avión, a fin de mitigar parcial o totalmente el impacto por el aumento del precio del combustible.

“El conflicto ha afectado negativamente el suministro mundial de petróleo y, por consiguiente, nuestros costos de combustible, particularmente como resultado de la interrupción por parte de Irán del Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo por vía marítima. Nos hemos visto y probablemente seguiremos viéndonos afectados por las consecuencias más amplias del conflicto en curso en Oriente Medio, incluyendo mayores interrupciones en la cadena de suministro, menor acceso al combustible y precios más altos”.

La empresa menciona que por el momento no hay certeza sobre si terminará o no el conflicto bélico, por lo que no descartan que el precio del combustible para aviones “no empeore”.

De acuerdo con información de Monitor del Estado de la Actividad Aérea, en marzo la turbosina se comercializó en un promedio de 17.43 pesos por litro, el precio representa un aumento de 61.1% en comparación a los 10.82 pesos por litro en que se vendió en enero antes de la guerra y 49% más respecto a los 11.7 pesos por litro de febrero, cuando dio inicio el conflicto.

“No podemos predecir la duración, la escalada ni la resolución de los conflictos en curso en Oriente Medio, y no hay garantía de que dichos conflictos cesen o de que su impacto en el suministro mundial de petróleo y en los precios del combustible para aviones no empeore”.

Un gasto importante

En su último reporte a la SEC, la aerolínea menciona que, tan solo al cierre de 2025, la turbosina ya representa el 21.2% de sus gastos operativos, por lo que las fluctuaciones en sus precios afectan sus resultados operativos.

En su reporte financiero al primer trimestre del año, menciona que, en sus gastos de operación, la compra de combustible alcanzó los 315 millones de dólares, 10.2% más que en el mismo periodo de 2025, un comportamiento que no descarta se mantenga en los siguientes meses.