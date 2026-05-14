Kapital acelera su expansión: activos, cartera y captación crecen a triple dígito en 2026

Kapital inició 2026 con resultados que confirman la aceleración de su principal producto: la plataforma integral de financiamiento y servicios financieros para empresas. La institución reportó incrementos anuales de triple dígito en activos, cartera de crédito y captación al cierre del primer trimestre, consolidándose como una de las entidades de mayor crecimiento dentro de la banca múltiple mexicana.

De acuerdo con sus resultados a marzo de 2026, los activos totales alcanzaron 71,945 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 367%. En paralelo, la cartera de crédito llegó a 26,570 millones de pesos, con un crecimiento de 247% anual, mientras que la captación se ubicó en 58,422 millones de pesos, tras avanzar 340% en el mismo periodo.

El capital contable también mostró una expansión relevante, al situarse en 5,728 millones de pesos, equivalente a un crecimiento anual de 277%. Estas cifras confirman el dinamismo del modelo de negocio enfocado en el financiamiento empresarial, impulsado por tecnología propia y productos especializados para el crecimiento.

En palabras de René Saúl, cofundador y CEO de Kapital, la institución continúa demostrando que es posible construir una nueva generación de banca en México mediante la combinación de innovación tecnológica, solidez financiera y soluciones diseñadas para las necesidades de las empresas.

Rentabilidad líder y fortaleza regulatoria respaldan su expansión

El desempeño financiero no solo destaca por el crecimiento del balance. Kapital reportó una utilidad neta acumulada de 1,229 millones de pesos en los últimos 12 meses, acompañada de un Retorno sobre Capital (ROE) de 33.7%, el más alto entre las instituciones de banca múltiple en México. Este resultado fue impulsado por el sólido desempeño del negocio de resultado por intermediación.

La calidad de los activos se mantuvo en niveles saludables. El índice de morosidad cerró en 2.8%, lo que refleja una gestión prudente del riesgo crediticio incluso en un entorno de expansión acelerada. Durante los últimos 24 meses, la institución se ha posicionado como la de mayor crecimiento en la banca múltiple mexicana, medida por captación, cartera y activos.

En materia regulatoria, Kapital reportó un Índice de Capitalización de 13.9%, superior al mínimo exigido de 10.5%, lo que brinda un margen adecuado para enfrentar escenarios de volatilidad. Asimismo, la institución mantiene indicadores de liquidez robustos, con un Coeficiente de Cobertura de Liquidez de 332% y un Coeficiente de Financiamiento Estable Neto de 177%, ambos por encima de los requerimientos regulatorios.

Este desempeño refuerza la narrativa de crecimiento rentable y sostenible. Para el mercado, las cifras del primer trimestre de 2026 consolidan a Kapital como un actor cada vez más relevante en el financiamiento empresarial en México y como una institución capaz de escalar con disciplina, rentabilidad y fortaleza financiera.