Cambio climático y eventos extremos ponen en riesgo la economía deportiva global

Por Valentina Za

Las condiciones meteorológicas extremas amenazan el crecimiento anual de los ingresos de la economía deportiva, valuada en 2.3 billones de dólares. Su expansión se debe principalmente al turismo vinculado a eventos mundiales que agotan recursos, como los recién concluidos Juegos de Milán-Cortina, según un informe.

El crecimiento del sector debe aprovecharse para maximizar beneficios sociales, como la reducción del gasto público en salud y el avance de la igualdad de género.

Esto implica enfrentar la amenaza que el cambio climático y la pérdida de naturaleza representan para la industria, riesgo que puede agravarse debido a su propia huella, según Tony Simpson, socio y responsable global de la industria deportiva en la consultora Oliver Wyman y autor del informe.

Gráfico del Servicio de Cambio Climático de Copernicus que muestra el aumento de la temperatura media global y confirma que 2025 fue el tercer año más cálido registrado, con un promedio trianual por encima de 1.5 °C. Gráfico: C3S/ECMWF

El deporte tiene más poder que cualquier otro sector para influir en el comportamiento, ya que se considera un activo de la comunidad. Y si eres un activo de la comunidad, debes actuar como tal", declaró.

Los 140 mil millones de dólares que representa el deporte de élite en la industria quedan eclipsados por los 672 mil millones del turismo deportivo y los 612 mil millones del sector de artículos deportivos, según el informe elaborado para el Foro Económico Mundial.

Se prevé que el turismo deportivo, el segmento de mayor crecimiento dentro de la industria turística, represente 60% del aumento total de los ingresos de la economía deportiva hacia 2030.

Los deportes participativos y los ingresos generados por el deporte en sectores como la radiodifusión, la nutrición y la tecnología que usamos encima cada uno de nosotros completan el panorama de una economía que, según el informe, crecerá hasta 3.7 billones de dólares en 2030 y 8.8 billones en 2050.

Para elaborar el informe, analistas de Oliver Wyman recopilaron y cotejaron datos de organizaciones como ligas principales, inversionistas, patrocinadores y la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos, explicó Simpson, quien añadió que el proyecto requirió más de 5 mil horas de trabajo.

Al mostrar la magnitud de la economía del deporte mediante un proceso riguroso, este informe pone de relieve lo que está en juego si no adoptamos medidas adecuadas", añadió.

Impacto económico y riesgos estructurales

El creciente sedentarismo entre jóvenes y los fenómenos meteorológicos extremos que alteran competiciones, paisajes naturales y cadenas de suministro podrían costar a la industria del deporte más de 500 mil millones de dólares en pérdidas de ingresos hacia 2030, según el estudio.

Hay menos jóvenes de entre 15 y 25 años que juegan futbol los fines de semana que nunca", afirmó Simpson, al destacar una tendencia que socava la futura base de aficionados.

Aunque la mayor participación de mujeres y el aumento de niños inscritos en actividades organizadas elevan las cifras generales, "el segmento central —los jóvenes que practican deporte— se ha reducido", señaló.

Olas de calor, inundaciones y cancelaciones

Fenómenos como calor extremo, inundaciones, falta de nevadas y contaminación pueden provocar cancelaciones de competencias, lo que afecta cobertura mediática y espacios publicitarios.

Lluvias en Francia

El año pasado, Francia sufrió olas de calor antes del Tour de Francia, lo que obligó a ciclistas a buscar formas de enfrentar temperaturas sofocantes.

De acuerdo con estimaciones del Foro Económico Mundial y datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2023 y 2024 se ubicaron entre los años más cálidos registrados, con temperaturas promedio globales superiores en más de 1.4°C respecto a niveles preindustriales, lo que ha incrementado la frecuencia de olas de calor e inundaciones que impactan calendarios deportivos.

Viabilidad futura y huella climática

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha reconocido que el cambio climático ya afecta directamente la viabilidad de los Juegos de Invierno: un estudio publicado en Current Issues in Tourism advierte que, bajo escenarios de altas emisiones, sólo 10 de las 21 ciudades que han albergado Juegos invernales conservarían condiciones climáticas adecuadas hacia 2050.

Asimismo, la industria deportiva genera una huella significativa: el informe Sport for Climate Action de la ONU señala que grandes eventos pueden emitir entre 1.5 y 3 millones de toneladas de CO₂ equivalente, dependiendo de infraestructura y transporte.

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la inactividad física provoca cerca de 5 millones de muertes anuales, lo que dimensiona el potencial impacto social y económico de fomentar la práctica deportiva frente al sedentarismo creciente.

