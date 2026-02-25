¡Peso retrocede! Precio del dólar hoy 25 de febrero de 2026

El peso mexicano retrocede en la jornada de este miércoles ante la expectativa de la nueva política arancelaria de Estados Unidos, con lo que el precio del dólar hoy 25 de febrero de 2026 cotiza en $17.18 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.14%, en el inicio de una sesión con pocas referencias económicas relevantes y en un mercado en busca de nuevas señales sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos luego de un revés judicial a los impuestos impulsados por el presidente Donald Trump.

En su discurso del Estado de la Unión el martes por la noche, el mandatario estadunidense calificó de "desafortunada" la sentencia de la Corte Suprema, pero argumentó que, en última instancia, tendría poco impacto en su política comercial.

A nivel local, los inversionistas continúan evaluando el impacto de una reciente escalada de violencia en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar.

Dólar hoy a peso mexicano del 25 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 25 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.30 pesos a la compra y 17.43 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.43 pesos a la venta. Banamex - 16.62 pesos a la compra y 17.58 pesos a la venta.

- 16.62 pesos a la compra y 17.58 pesos a la venta. Banorte - 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta.

- 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.10 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:44 horas

Con información de Reuters

vjcm