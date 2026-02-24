¡Inflación de México se acelera! Se ubica en 3.92% en primera quincena de febrero

La inflación de México se aceleró en la primera quincena de febrero de 2026, una tendencia que muestra desde el mes pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su más reciente reporte sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

De acuerdo con el informe del Inegi, el INPC se ubicó en 3.92 por ciento en la primera quincena del segundo mes del año tras aumentar 0.25% respecto a la quincena anterior. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.15 % y la anual de 3.74 %.

El Inegi detalló que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, aumentó 0.22 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.20 % y los de servicios, 0.24 por ciento.

En tanto, índice de precios no subyacente incrementó 0.32 por ciento a tasa quincenal. Dentro de este, los precios de frutas y verduras subieron 2.10 %, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.01 %.

En esta primera quincena de febrero, los productos que más influyeron en la inflación con su incremento en los precios fueron el jitomate, papa y otros tubérculos, así como tomate verde con incrementos en sus precios. En contraste, los desodorantes personales, la calabacita, el pollo y la cebolla disminuyeron sus precios.

Productos que subieron de precio en primera quincena de febrero

Los productos que más subieron de precio en la primera quincena de febrero y con ello impactaron en la inflación fueron:

Tomate verde, con un incremento del 17.84%

Limón, con una subida del 17.03%

Papa y otros tubérculos, con una alza de 13.16%

Jitomate, con un aumento del 7.90%

Productos que bajaron de precio en primera quincena de febrero

En contraste los productos y servicios que registraron una baja en sus precios en la primera quincena de febrero fueron:

Calabacita, con una baja del 8.93%

Chayote, con una reducción del 7.49%

Cebolla, con una disminución del 4.59%

Otros chiles frescos, con una baja del 3.96%

Desodorantes personales, con una reducción del 2.46%

vjcm