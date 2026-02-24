¡Peso acumula pérdidas! Precio del dólar hoy 24 de febrero de 2026

El peso mexicano mantiene su racha de pérdidas por segunda jornada consecutiva, con lo que el precio del dólar hoy 24 de febrero de 2026 cotiza en $17.24 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.10%, en un mercado que continúa evaluando las implicaciones de una ola de violencia generada, principalmente en Jalisco, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo militar en Tapalpa.

"La persistencia de estos eventos, sin señales claras de resolverse en el corto plazo, generan incertidumbre sobre la actividad económica", dijo Banco Base. "Lo anterior tiende a traducirse en una mayor salida de capitales de activos denominados en moneda local", agregó.

Por la mañana se dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se aceleró en la primera quincena de febrero a un 3.92% a tasa interanual, por encima de lo esperado. La inflación subyacente, sin embargo, disminuyó inesperadamente a un 4,52%.

Dólar hoy a peso mexicano del 24 de febrero de 2026

El precio del dólar hoy 24 de febrero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.43 pesos a la compra y 17.56 pesos a la venta.

- 16.43 pesos a la compra y 17.56 pesos a la venta. Banamex - 16.74 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.74 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 15.10 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:35 horas

Con información de Reuters

vjcm