México alcanza récord en Inversión Extranjera Directa

En 2025, México alcanzó una cifra histórica de Inversión Extranjera Directa (IED), al acumular 40 mil 871 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 10.8% respecto de 2024, según reportó la Secretaría de Economía (SE).

De acuerdo con la dependencia, con este resultado México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global frente a un entorno en el que los flujos de la IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída de 2%, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Del total de flujos de IED que ingresaron al país durante el año pasado, la reinversión de utilidades registró la mayor participación, con un 67.7% del total, seguida por las nuevas inversiones con un aumento de 18%, mientras que las cuentas entre compañías representaron 14.3%. En el caso de las nuevas inversiones, estas pasaron de 3 mil 168 millones de dólares en 2024 a 7 mil 378 millones de dólares en 2025, lo que generó un crecimiento de 132.9%.

“Siendo la modalidad de inversión que imprimió mayor dinamismo al flujo de la IED total, reflejando la capacidad de México para atraer nuevos capitales que promuevan la adopción de tecnologías de vanguardia y el crecimiento de la productividad en la industria nacional”, dijo la Secretaría de Economía.

El informe detalla que después de tres trimestres con niveles inusualmente altos durante el 2025 en IED, el último cuatrimestre reportó un flujo negativo de 5 mil millones de dólares. Sin embargo, los registros de la Secretaría de Economía indican que eso estuvo asociado con el pago de dividendos y operaciones financieras de empresas mexicanas con sus afiliadas en el exterior por lo que no refleja cancelaciones de inversión. Además que la variación fue compensada por nuevas notificaciones de IED materializada en los primeros tres trimestres del año, que sumaron 4 mil 991 millones de dólares.

Entre los principales países de origen de la IED en México destaca Estados Unidos con un participación de 38.8%, seguida de España con 10%.8%, Canadá con 8.1%, Países Bajos con 5.8% y Japón con 5.6%. Estas cinco naciones representaron el 69.1% de todo el capital que llegó al país durante el año pasado. La Ciudad de México se mantuvo como el principal destino de la IED, seguida de Nuevo León, el Estado de México, Baja California y Baja California Sur.

