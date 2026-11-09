El Buen Fin, oportunidad de las cadenas comerciales para levantar el consumo.

Las principales cadenas comerciales del país confían en que El Buen Fin será la oportunidad que les ayudará a levantar las ventas de un año que estuvo marcado por la cautela del consumidor.

Lo anterior es relevante porque, entre enero y septiembre de 2026, las ventas de las cadenas que integran la Asociacion Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) solamente han avanzado 1.4% en mismas tiendas, es decir, en las unidades con más de un año en operación y 3.7% considerando las recién inauguradas.

Además, los formatos con el menor crecimiento han sido las tiendas de autoservicio y las departamentales, con apenas 0.2 y 0.9% de avance en mismas tiendas, respectivamente.

Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latam, reconoció que para las tiendas será un desafío el último tramo del año, pues todas buscan lo mismo: levantar las ventas.

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De tal forma que las esperanzas de los retailers están puestas en estrategias comerciales como el Buen Fin: “Anticipamos una recuperación estacional del consumo durante el cuarto trimestre, impulsada por las festividades, el Buen Fin, los aguinaldos y las promociones comerciales. Sin embargo, será una recuperación heterogénea. Las cadenas departamentales, especializadas y aquellas con plataformas digitales consolidadas podrían registrar un mejor desempeño”, adelantó el especialista.

Presión por descuentos

El principal desafío de la temporada será convertir mayores volúmenes de ventas en rentabilidad, particularmente ante la presión de los descuentos. “Algunas empresas podrán compensar parcialmente la debilidad acumulada, aunque difícilmente será una recuperación generalizada”, alertó Calzada.

De tal manera que, el Buen Fin, que se celebrará del 13 al 17 de noviembre, será un catalizador relevante para las ventas, particularmente en bienes duraderos, tecnología, moda y comercio electrónico.

No obstante, debemos distinguir entre una recuperación genuina del consumo y un adelanto de compras que normalmente se realizarían en diciembre. Las promociones pueden dinamizar temporalmente la demanda, pero no sustituyen una recuperación sostenida del ingreso disponible y de la confianza”.

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Consumo decaído

En un análisis sobre el desempeño del sector consumo en nuestro país, Ariel Méndez, analista de Grupo Financiero BX+, consideró que el consumo sigue cauteloso, ya que aún se enfrentan presiones a nivel operativo y las empresas buscan ser estratégicas para mantenerse defensivas.

Las empresas enfrentan mayores costos laborales, mayores gastos por marketing, logística y venta, que sumado a la pérdida de palanca operativa ha presionado la utilidad operativa”, apuntó.

Para la especialista, el desempeño futuro de empresas como La Comer, Oxxo, Walmart y Chedraui, por mencionar algunas, seguirá dependiendo del dinamismo económico, de la confianza del consumidor y solidez del empleo en México.

En cuanto a formatos como Liverpool, mencionó que aún se ve afectada por un entorno de consumo discrecional más débil, sin embargo, la compañía ha priorizado la rentabilidad.